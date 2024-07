Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Rede an die Nation. US-Präsident Joe Biden hat nach dem Attentat auf seinen Amtsvorgänger und Kontrahenten Donald Trump vor Gewalt im US-Wahlkampf gewarnt. „Wir lösen unsere Meinungsverschiedenheiten an der Wahlurne. So machen wir es - an der Wahlurne, nicht mit Kugeln“, sagte Biden bei einer seltenen Ansprache an die Nation aus dem Oval Office im Weißen Haus. „Die politische Debatte im Land ist sehr hitzig geworden.“ US-Korrespondentin Elisabeth Postl berichtet.

Trump in Milwaukee eigentroffen. Nur einen Tag nach dem Attentat auf Donald Trump ist der frühere US-Präsident zum Parteitag der Republikaner im US-Staat Wisconsin gelandet. TV-Aufnahmen zeigten die Maschine Trumps auf dem Rollfeld nahe der Stadt Milwaukee, wo ab Montag der Nominierungsparteitag der Republikaner abgehalten wird. Trump hatte eigenen Angaben zufolge zunächst erwogen, seine Reise wegen der Ereignisse um zwei Tage zu verschieben. Mehr dazu lesen Sie hier, ein Update zur aktuellen Lage im US-Wahlkampf hören Sie im Podcast.

Spanien besiegt England. Spanien hat sich nach einer überzeugenden Fußball-EM die Krone aufgesetzt. Die beste Mannschaft des Turniers setzte sich am Sonntag im Finale in Berlin gegen England mit 2:1 (0:0) durch. Mit dem vierten EM-Titel nach 1964, 2008 und 2012 ist Spanien nun alleiniger Rekordeuropameister. Die Tore für die Spanier erzielten Nico Williams (47.) und Mikel Oyarzabal (86.). Cole Palmer war für die „Three Lions“ der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen (73.). Mehr dazu.

Schüsse und zwei Schwerverletze in Ottakring. Am Yppenplatz in Ottakring sind am Sonntagabend zwei Männer bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntagabend sagte, dürfte bei einem Streit zwischen mehreren Männern zumindest ein Beteiligter auf die beiden Verletzten gefeuert haben. Danach flüchtete er. Hintergründe der Tat waren unklar. Mehr dazu.

Pilnacek-Untersuchungskommission. Die vom Justizministerium eingerichtete Untersuchungskommission, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek befasst, präsentiert am Montag ihren Bericht. Anlass für deren Einsetzung war das Auftauchen einer Aufnahme, auf der Pilnacek bei einer abendlichen Runde mit Bekannten im Wirtshaus gesagt hatte, die ÖVP habe erfolglos verlangt, Ermittlungen einzustellen und Hausdurchsuchungen abzudrehen. Mehr dazu.

15 Tote nach israelischem Angriff in Nuseirat. Bei einem Luftangriff auf eine Schule im Flüchtlingslager Nuseirat im südlichen Gazastreifen sind nach Angaben der Zivilschutzbehörde 15 Menschen getötet worden. Bei dem Angriff auf die Abou-Araban-Schule, „welche Tausende Vertriebene beherbergt, wurden 15 Menschen getötet“ erklärte der Sprecher der Behörde, Mahmoud Basal. Die meisten Opfer seien Frauen und Kinder. Es ist bereits der fünfte Angriff auf eine als Flüchtlingsunterkunft genutzte Schule innerhalb einer Woche.