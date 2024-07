Biden und Trump rufen zu Einigkeit auf: „Politische Temperatur senken“

Präsident Biden richtete sich mit einer ernsten Fernsehansprache an die US-Amerikaner. Trump, der am Samstag angeschossen worden war, ist bereits am Parteitag der Republikaner angekommen, während neue Details über den Attentäter bekannt wurden.

Erst zwei Mal in seiner Amtszeit hatte sich US-Präsident Joe Biden bislang aus dem Oval Office an die Bevölkerung gewandt. Am Sonntagabend, zur TV-Primetime, war es zum dritten Mal so weit. Biden saß hinter dem Resolute Desk, jenem Schreibtisch, den die britische Königin Victoria den Amerikaner geschenkt hatte, und hielt eine sechs Minuten lange Fernsehansprache.

„Egal, wie überzeugt wir von unseren Meinungen sind: Wir dürfen niemals in Gewalt abdriften.“

Knappe 24 Stunden waren da seit dem Attentatsversuch auf Ex-Präsident Donald Trump vergangen. Ein 20-jähriger Mann aus Pennsylvania, Thomas Matthew Crooks, hatte bei einem Wahlkampftermin in dem Bundesstaat auf den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner geschossen. Eine der Kugeln durchbohrte Trumps Ohr; eine andere tötete einen Zuseher.

„Ein ehemaliger Präsident wurde angeschossen. Ein amerikanischer Bürger wurde getötet“, sagte ein ernster, gefasster Biden in seiner Ansprache. „Wir müssen die Temperatur in unserer Politik senken.“ Politische Auseinandersetzungen würden in den USA an der Wahlurne ausgefochten, nicht mit Gewalt, mahnte der Präsident.

Polizist entdeckte Crooks