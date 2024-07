Attraktive Rabatte auf Kurzzulassungen bei Porsche Inter Auto

Auf alle, die sich jetzt für eine Kurzzulassung von Porsche Inter Auto entscheiden, wartet ein kräftiger Rabatt. Ein weiterer Vorteil: Flexible Finanzierungs- und Leasingoptionen.

An den zehn Standorten von Porsche Inter Auto in Wien warten derzeit mehr als 600 Kurzzulassungen auf ihre neuen Besitzer. Dabei stehen kurzfristig unter anderen mehr als 300 Modelle von VW – inklusive Nutzfahrzeuge –, mehr als 150 der Marke Škoda, mehr als 100 Audis und Seat, etliche Cupra und darüber hinaus ein attraktives Porsche Jung- und Gebrauchtwagensortiment zur Abholung bereit. Im breiten Portfolio finden sich kompakte Stadtflitzer genauso wie Familien-Kombis oder SUV für alle Ansprüche und in allen Preisklassen. Einer der weiteren Vorteile von Kurzzulassungen – abseits des verlockend günstigen Preises – ist die sofortige Verfügbarkeit. Nach einer Probefahrt gibt es kein langes Warten auf das Wunschauto. Es kann direkt losgefahren werden.

Rabatt und flexible Finanzierungsoptionen

Eines hat die Vielfalt an Marken, Modellen und Fahrzeugen gemeinsam: Auf mehr als 600 verfügbare Kurzzulassungen gibt es einen Rabatt von bis zu 30 Prozent. Hinzu kommen flexible und attraktive Finanzierungs- und Leasingoptionen, die jeweils auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Selbstverständlich gilt bei allen Kurzzulassungen die gewohnte Qualitätssicherung und Zuverlässigkeit von Porsche Inter Auto: Denn vor der Übergabe an neue Besitzer werden die Fahrzeuge gründlich gewartet und überprüft.

Von Audi bis VW: Mehr als 600 Kurzzulassungen suchen ihren neuen Besitzer. Porsche Wien

Modelle finden mit der Suchfunktion

Um das passende Fahrzeug für die individuellen Ansprüche zu finden, zahlt sich ein Blick auf die übersichtliche Website von Porsche Inter Auto aus, die zum ausgiebigen Gustieren unter den Hunderten neuwertigen Fahrzeugen einlädt. Mit der benutzerfreundlichen Suchfunktion wird eine bestimmte Marke – VW Pkw und Nutzfahrzeuge, Audi, Škoda, Seat, Cupra oder Porsche, inklusive Suchoption für Modelle und Modellvarianten – gewählt. Zusätzliche Parameter wie Preis, Leistung, gefahrene Kilometer oder das Datum der Erstzulassung sind weitere Filter. Genaues Hinsehen zahlt sich aus, denn auch innerhalb der einzelnen Marken kann es deutliche Preisunterschiede geben. So ist der VW Golf Rabbit 45 TSI bereits um 23.620 Euro zu haben, der 180 kW (245 PS) starke VW Golf GTE um 49.590 Euro. Aber auch innerhalb einer Modellreihe – wie etwa dem Golf Rabbit 45 TSI gibt es preisliche Unterschiede von mehr als 1000 Euro.

Auf der Website von Porsche Inter Auto findet man jedes Modell aufgelistet. Porsche Wien

Noch deutlicher ist der Preisunterschied bei einer Kurzzulassung eines Audi A3 Sportback 30 TFSI Intense: Bereits ab 31.420 Euro steht eine der sportlichen Varianten des Audi A3 vor der Haustüre, die Preisspanne reicht bis zu 35.590 Euro. Unter Kurzzulassungen – oder Jungwagen – versteht man Kfz, die aus den unterschiedlichsten Gründen nur für eine kurze Zeit zum Verkehr zugelassen bzw. angemeldet wurden. Dadurch gelten die Autos als Gebrauchtwagen, wodurch sich der Preis erheblich reduziert.

Kurzzulassungen bzw. Jungwagen Ausgewiesene Nachlässe sind Maximalbeträge, in denen alle bezugsberechtigten Boni abgezogen sind: je nach Modell bis zu € 2500 Porsche Bank Bonus und bis zu € 1000 Versicherungsbonus bei Finanzierung und Abschluss einer KASKO über die Porsche Bank Versicherung sowie € 500 Service Bonus bei Finanzierung und Abschluss eines Service- oder Wartungsprodukts über die Porsche Bank. Gültig für Privatpersonen und KMU. Für Porsche Bank Boni gilt: Mindestlaufzeit 36 Monate. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. USt. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Angebot gültig bis auf Widerruf bzw. solang der Vorrat reicht.