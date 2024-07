Aus Wiesen werden CO2-Speicher: Wie Renaturierung gelingen kann

Manche sehen beim Wort Renaturierung rot, andere riskieren deswegen sogar einen Koalitionsbruch. In Tirol setzt man sie seit zwei Jahren mit vielen neuen Mooren ganz unaufgeregt in die Praxis um und leistet damit einen Beitrag zum Klimaschutz.

Das kleine Naturwunder ist nicht leicht zu finden. Wenn man von Innsbruck über die Brennerbundesstraße nach Süden fährt, biegt man bei Steinach am Brenner nach rechts ins Gschnitztal ab, fährt durch die Ortschaft Trins und den Ortsteil Galtschein und nach etwa 500 Metern nach links in eine kleine Seitenstraße, in der man das Auto abstellt. Zu Fuß folgt man auf dem Wanderweg dem kleinen Pfeil Richtung Lahnwiesen und sieht – nichts.

„Das ist absolut einmalig“, meint dagegen Felix Lassacher, der auf eine vermeintliche Wiese deutet. Ein paar Birken stehen hier, ein paar Baum­stümpfe. Eigentlich unterscheidet sich diese Fläche kaum von den anderen unten bei den Lahnwiesen.

Was diese 20.000 Quadratmeter einzigartig macht, kann man nur am Schilf erahnen. „Das hier ist ein neues Moor“, sagt Lassacher, der in der Umweltabteilung des Landes Tirol für Moore zuständig ist. Vor mehr als 100 Jahren haben Bauern diese Wiese entwässert, um sie land- und forstwirtschaftlich nutzen zu können. Teilweise hat man auch den Torf verwendet, wie noch heute auf der Hebriden-Insel Islay (von den Einwohnern übrigens als „Ila“ ausgesprochen), wo man Torffeuer bei der Whiskyherstellung zum Trocknen von Malz und zum Befeuern der Brennblase verwendet. So entstehen einige der besten Single Malts der Welt, beispielsweise Lagavulin.