Zwei Brände binnen weniger Tage an Kunstuni in Linz

Das Feuer an der Kunstuniversität Linz führte erneut zu Stromstörungen in der Innenstadt.

IMAGO/Weingartner-Foto

Ursache dürfte wie bereits am vergangenen Freitag ein technischer Defekt sein. Damals kam es zu einem Schmorbrand. 1600 Haushalte waren in der Folge ohne Strom.

An der Linzer Kunstuniversität am Hauptplatz ist erneut ein Brand ausgebrochen. Auf Fotos und Videos in den sozialen Medien, ist zu sehen, wie schwarzer Rauch aus einem Fenster im ersten Stock strömt. Am Vormittag standen rund 25 Feuerwehrleute im Einsatz, hieß es seitens der Berufsfeuerwehr.

Erst in der Nacht auf Freitag hatte ein Schmorbrand im Keller des Gebäudes zu einem Stromausfall geführt. Laut Linz Netz war ein Kabelfehler aufgetreten, der „zu Kabel-Verschmelzungen mit starker Rauchentwicklung und Kabelschmorbrand führte“. Die Folge war ein Stromausfall, von dem rund 1600 Kunden betroffen gewesen seien.

Auch diesmal geht man von einem technischen Gebrechen aus, so die Polizei. Nach Angaben der Linz AG sei es wie zuletzt zu Stromstörungen in der Innenstadt gekommen. Es dürfte sich um eine ähnliche Größenordnung von Haushalten gehandelt haben, diese seien aber jeweils nach maximal 30 Minuten wieder versorgt gewesen. Einzige Ausnahme ist die Kunstuni, wo am Vormittag an einer Ersatzversorgung gearbeitet wurde. (APA/red.)