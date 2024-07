Als die Katzen begannen, die Menschen zu zähmen

Drucken

Süße Kätzchen, lustige Kater, der Katzenkosmos auf Instagram ist voll von Stars. Kaum zu glauben, dass sie bis vor 150 Jahren ein Schattendasein führten. Sie waren da – und wurden ignoriert oder wegen ihrer Bosheit verachtet. Wann kam die Wende und warum?

Eine Katze als Haustier: Das war ungewöhnlich für das England der Viktorianischen Zeit. Als der frisch verheiratete Künstler Louis Wain einen Hausstand gründete, nahmen er und seine Frau ein streunendes Kätzchen auf, das sie Peter nannten. Ebenso ungewöhnlich war: Wain begann von diesem Moment an, Katzenbilder zu malen. Mit seinen anthropomorphisierten, großäugigen Kat­zen und Kätzchen, die aufrecht gingen, Tee tranken und Golf spielten, wurde er nach 1880 einer der bekanntesten britischen Maler, er zeichnete für Kinderbücher und Katzencomics für illustrierte Magazine.

Die englische Bevölkerung, die vorher nicht viel mit den domestizierten Tieren anfangen konnte, freundete sich zunehmend mit ihnen an, begann sie zu lieben. War es der frühe Tod seiner Frau, der bei Wain eine Schizophrenie auslöste, oder doch eher, wie vermutet, ein von Katzen übertragener Parasit? Infolge seiner Krankheit veränderten sich seine Katzenbilder, sodass sie schließlich fast nur noch von wilder Ornamentik umwucherte Augen zeigten. Er verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in einer Anstalt, mit einem Garten voller Katzen.

Welchen Namen ein Tierhalter seiner Katze gibt, sagt ja angeblich eine Menge über ihn aus. Was soll man zum Beispiel von jemandem halten, der seiner Katze den Namen Kiddleywinkempoops gibt? Doch genau diesen Namen wählte der bedeutende viktorianische Romancier Thomas Hardy. Auch er infizierte sich am Katzenkot und die Geschichte seines Todes im Jahr 1928, auch wenn sie unglaubhaft wirkt, verschwindet nicht aus den Erzählungen. Es gab eine Streitigkeit rund um seine Bestattung und so wurde seine Asche in der Westminster Abbey beigesetzt, sein Herz sollte aber in seinem Dorf in Dorset beerdigt werden. Es wurde aber, in ein Geschirrtuch gehüllt, in der Küche liegengelassen, wo es die Katze fraß. Vielleicht wurde es aber auch einfach in einer Dose aufbewahrt, die mit dem Bild einer Katze verziert war. Wie auch immer, in Herzensangelegenheiten stehen Katzen im Mittelpunkt des Geschehens.

Catland war überall

Anekdoten wie diese gehören zu den witzigsten Seiten eines neuen, unterhaltsam mit Kuriositäten gespickten Buches von Kathryn Hughes. „Catland“ zeigt, wie man am Ende des 19. Jahrhunderts im viktorianischen England Katzen die gleiche Würde zuerkannte wie Hunden. Catland ist kein Ort auf der Landkarte, Catland war überall, in Großbritannien und den USA, in Frankreich, Deutschland, Italien und Japan. Eher lässt es sich zeitlich abgrenzen: Von 1870 bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs wandelten sich Katzen „von anonymen Hintergrundmöbeln in individuelle Akteure, mit Namen, Persönlichkeiten und sogar eigenen Biografien“, so Hughes. Innerhalb weniger Generationen „nahmen sie ihren Platz als runde, seidige und großäugige Persönlichkeiten in einer plüschigen modernen Welt ein“. Wo sie sich einst wahllos in Gassen und Höfen vermehrt hatten, wurden sie nun selektiv gezüchtet, aus dem Rohmaterial der alten entstanden neue Katzenformen, die bei Ausstellungen prämiert wurden.

Dabei standen sie jahrhundertelang in der westlichen Kunst und Kultur im Abseits, waren praktisch unsichtbar. Im Mittelalter fand man Katzenspuren in religiösen Handschriften. Die Mönche, die die heiligen Texte verfassten, hielten sich Katzen nicht so sehr als stille Begleiter, sondern als Schädlingsbekämpfer, um die kostbaren Pergament­seiten vor den knabbernden Mäusen zu schützen. Ab und zu findet man auf den Rändern daher Pfotenabdrücke der Tiere, die über die Farbe der Buchmalereien liefen, bevor diese getrocknet war.

Leonardo da Vinci benutzte, wenn er die Heilige Familie malte, immer echte Modelle, echte Mütter mit echten Kindern und in seinem Bild „Madonna mit Kind und Katze“ auch ein echte Katze. Aber klar ist: Die Herausforderung, ein Kleinkind und eine Katze für eine Sekunde still zu halten, übersteigt selbst die Fähigkeiten eines Renaissancekünstlers. Das Kind erwürgt die Katze beinahe bei seinem Versuch, sie an der Flucht zu hindern, während die Katze aussieht, als wolle sie kratzen, bevor sie sich aus Protest davonschleicht. Leonardo erkannte wohl, dass zwar ein Kind mit Mühe zum Stillstand gebracht werden konnte, aber nie und nimmer eine Katze, die darauf bestehen würde, mit solchem Unfug nichts zu tun zu haben.

Als der Philosoph Hegel in den 1830er-Jahren erklärte, Afrika habe keine nennenswerte Geschichte, hätte er genauso gut von Katzen sprechen können. Historisch gesehen wurden Katzen weder in Haushaltsinventaren erwähnt noch in Testamenten vererbt, noch tauchten sie häufig in Zeitungen oder Romanen auf. Stattdessen schie­nen sie, wie der „dunkle Kontinent“, jahrhundertelang in einem unveränderlichen Naturzustand zu verharren und darauf zu warten, bis die Zivilisation den Startschuss gibt, damit ihre moderne Geschichte beginnen kann.

Natürlich sah man überall Katzen, in der Stadt und auf dem Land, drinnen und draußen, auf dem Dach und im Keller, wenn sie mit einer Maus im Maul über ein Feld trabten oder durch eine dunkle Gasse flitzten. Aber eben weil sie allgegenwärtig waren, war es schwer, sie wahrzunehmen. Hughes: „Sie waren einfach da, und das war kein schöner Anblick. Dank willkürlicher und oft inzestuöser Paarungen, ganz zu schweigen von einem Leben voller Gewalt und Hunger, glich die Katze des frühen 19. Jahrhunderts eher einem Wiesel mit einem scharfen, spitzen Gesicht, einem rattenähnlichen Schwanz und dem gequälten Blick einer Kreatur, die gelernt hat, das Schlimmste zu erwarten.“

Das Imageproblem der Katzen

Katzen hatten ein Imageproblem. Man sagte ihnen nach, sie seien egoistisch, grausam, gierig und ohne einen Funken Zuneigung, also das genaue Gegenteil eines Hundes. Wenn eine Katze in einem Haushalt Schädlinge bekämpfte, dann nicht, weil sie dazu abgerichtet war oder helfen wollte, sondern weil es ihr Spaß machte, Kreaturen zu jagen, zu quälen und zu fressen, die kleiner waren als sie selbst. Ein Papst aus dem 13. Jahrhundert behauptete sogar, die Katze sei der verkleidete Satan.

Den Vorrang hatten in den Haushalten vornehmer Leute martialische Pferde und edle Hunde, Kreaturen, auf die man sich verlassen konnte und die demonstrativ das Fundament patriarchalischer Macht garnierten. Als sich Napoleon in seiner ganzen Pracht als Eroberer Europas zeigte, ließ er sich beim Überschreiten der Alpen auf dem Rücken eines sich aufbäumenden Pferdes malen und nicht schmusend mit einer der vielen Katzen von Ehefrau Joséphine. Abgesehen davon hatte er eine Katzenphobie und verließ fluchtartig den Raum, wenn er eines der Tiere auch nur erblickte.

Männer von Rang und Namen zeigten sich auch gerne bei der Jagd, umgeben von treuen Hunden, während Katzen wegen ihrer angeblichen Bosheit und moralischen Charakterlosigkeit in Bildern an den Rand gedrängt wurden. Maler der Renaissance zeigten sie, wie sie die häusliche Harmonie störten, indem sie Essen vom gedeckten Tisch stahlen oder sich um die Knöchel einer sündigen Frau schlangen.

Katzen hatten keine Moral

Sie streiften zum Beispiel nachts umher und kehrten, von jedem be­liebigen Kater geschwängert, ins Heim zurück. Die Schilderung der Bemühungen, die Vermehrung der Katzen einzuschränken, ist eine der amüsanten Passagen des Buches. Und wer waren damals die Katzenliebhaber? Sie lebten wohl eher am Rande der Gesellschaft. Hughes hat auch ein interessantes Kapitel über Junggesellen und Homo­sexuelle, die eine übermäßige Vorliebe für Katzen hatten. Katzen wurden zu ­bevorzugten Begleitern von Intellektuellen und Künstlern, nicht zuletzt deshalb, weil sie im Lebensstil perfekt zusammenpassten. Kat­zen lieben es, in der Dämmerung hinauszuschlendern, ganz genau wie der dandyhafte Flaneur, etwa der katzenliebende Dichter Charles Baudelaire. Um das Haustier salonfähig zu machen, brauchte man aber Katzenliebhaber von höchster aristokratischer Abstammung. Mit Queen Victoria war da nicht viel anzufangen: Sie war ganz eindeutig ein Hundemensch.

In dieser Zeit begann man auch mit der Klassifizierung, ein typisch viktorianisches Unterfangen, das von Pseudowissenschaft und Klassendenken angetrieben war. Ein Experte behauptete, weiße Katzen seien „schüchtern“, schwarze Katzen seien „gentlemanlike“. Als 1871 zum ersten Mal ein Paar Siamkatzen in Großbritannien auftauchten, gab es viele Diskussionen darüber, ob es sich überhaupt um Katzen handelte oder irgendeine andere exotische Kreatur. Wie bei den Designerhunden und ihren Züchtern.

Mag man mit ihr auch vertraut sein, die Katze bleibt eben immer auch ein Rätsel. Trotz der Präsenz ihrer kleinen Körper scheinen wir manchmal sehr wenig über sie zu wissen. Hughes’ Buch „Catland“ ist im Kern eine Untersuchung des sich schnell modernisierenden Britanniens nach der industriellen Revolution, in dem sich alles veränderte, auch die Katzen. In den Abbildungen verloren sie ihr hässliches Aussehen, ihre Gesichter und Augen wurden runder. Hughes verweist zwar auf den schnellen genetischen Wandel, der angesichts des Fortpflanzungsverhaltens der Katzen möglich war, doch ist nicht ganz klar, ob die Katzen wirklich so aussahen oder von den Künstlern einfach so dargestellt wurden. So wurden die Darstellungen von Katzen immer nuancierter, als Figuren, die aus ihrer Komplexität und Ambivalenz eine Tugend machen.