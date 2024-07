Österreich beim Bio-Weinbau im weltweiten Spitzenfeld

Schon 2022 lag Österreich laut dem Bericht „The World of Organic Agriculture 2024“ (FiBL & IFOAM) mit 21,5-prozentigen Bio-Anteil auf Platz eins aller bedeutenden Weinbaunationen - noch vor Frankreich (20,7 Prozent) und Italien (18,1 Prozent), so die Marketingorganisation.

Fast auf einem Viertel der gesamten Weinfläche in Österreich wird biozertifizierter Anbau betrieben.

Heuer wird in Österreich erstmals auf einer Fläche von mehr als 10.000 Hektar biologisch zertifizierter Wein angebaut. Die exakt 10.432 Hektar entsprechen laut Angaben von Österreich Wein Marketing mit 24 Prozent fast einem Viertel der gesamten Rebfläche. „Damit zählt Österreich zu den globalen Spitzenreitern im Bio-Weinbau“, hieß es in einer Aussendung am Montag.

Schon 2022 lag das Land laut dem Bericht „The World of Organic Agriculture 2024“ (FiBL & IFOAM) mit 21,5-prozentigen Bio-Anteil auf Platz eins aller bedeutenden Weinbaunationen - noch vor Frankreich (20,7 Prozent) und Italien (18,1 Prozent), so die Marketingorganisation. Zudem seien auch andere Umwelt-Zertifizierungen hierzulande verbreitet. „Das kommt nicht nur der Umwelt zugute, sondern auch den Winzerinnen und Winzern selbst, denn in vielen Absatzmärkten sind umweltbewusste Zertifizierungen wichtige Verkaufsargumente, zum Beispiel in Skandinavien, Kanada oder den USA“, so Wein-Marketing-Geschäftsführer Chris Yorke. (APA)