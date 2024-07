Englands hochveranlagte Starauswahl geizte auch im Finale mit ihren spielerischen Reizen. Selten gab es einen verdienteren Europameister als Spanien 2024.

Der Fußball ist wie das Leben, also nicht immer gerecht. Beispiele gibt es dafür sonder Zahl. Auch bei der nach vier Wochen und 51 Spielen zu Ende gegangenen Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wurde diese These mehrfach belegt. Einmal sogar von Österreich.