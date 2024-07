EU-Partner wollen Treffen in Ungarn boykottieren

Nach Orbáns nicht abgesprochener Reisediplomatie wächst der Unmut in der EU. Nun drohen Konsequenzen.

Eigentlich hätte die ungarische EU-Präsidentschaft für 28. und 29. August in Budapest ein informelles Treffen der EU-Außenminister geplant. Doch aktuell sieht es so aus, als ob niemand kommen wird. Denn der Unmut in den EU-Hauptstädten über die nicht abgesprochenen Reisen von Ministerpräsident Viktor Orbán nach Moskau und Peking und in die USA wächst. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell will laut einem Bericht des Magazins „Politico“ zeitgleich mit der Veranstaltung ein formelles Ratstreffen zur gemeinsamen Außenpolitik in Brüssel abhalten.