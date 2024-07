16-Jährige offenbar bei Public Viewing in Wien sexuell missbraucht

Der Vorfall soll bei der Übertragung des Spiels Österreich - Niederlande am Rathausplatz passiert sein. Die Polizei ermittelt gegen einen 35-Jährigen.

Beim Public Viewing anlässlich der Fußball-EM am Wiener Rathausplatz soll es vor fast drei Wochen an einer 16-jährigen Schülerin zu Missbrauchshandlungen gekommen sein. Wie die Wiener Polizei am Montag erklärte, laufen Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Österreicher. Er wird verdächtigt, die Deutsche zusammen mit einem Mann am 25. Juni missbraucht zu haben.

Zu weiteren Details gab sich die Landespolizeidirektion aufgrund des Opferschutzes bedeckt. Die 16-Jährige hatte gegen 20.45 Uhr zusammen mit Schulkolleginnen und -kollegen das Spiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft gegen die Niederlande verfolgt. „Im Zuge dessen entwickelte sich ein Gespräch zwischen zwei Männern und der Gruppe, wobei es hierbei bereits zu sexualisierten Handlungen gegen die 16-Jährige gekommen sein soll“, teilte Mattias Schuster, Sprecher der Landespolizeidirektion, mit. Besucher des Public Viewings hätten daraufhin die Polizei alarmiert, hieß es. Weitere Details zu dem Vorfall nannte der Sprecher nicht.

Der 35-Jährige befindet sich aktuell auf freiem Fuß. „Seine Einvernahme wird noch durchgeführt“, sagte Schuster. Er rechnete damit „in den nächsten Tagen“. Der zweite Verdächtige sei noch nicht bekannt, hieß es von der Polizei. Das Landeskriminalamt Wien führt die Ermittlungen in dem Fall wegen des Verdachts der Vergewaltigung. (APA)