Robert Kratky verkündet Ende seiner Ö3-Karriere

Ab 2027 soll jemand anders seinen Job beim Ö3-Wecker übernehmen. Robert Kratky hofft, dass eine Frau nachfolgt.

Wirklich überraschend kommt es nicht, das Ende von Robert Kratkys Moderatorenkarriere. Schon im Vorjahr hatte er bei Barbara Stöckl verkündet, dass er seinen Vertrag nicht mehr verlängern werde. Und die Anfeindungen, die mit der Diskussion um ihn als Spitzenverdiener beim ORF laut wurden, waren wohl auch kein Argument, länger zu bleiben. Nun nannte er also ein konkretes Datum: Kratky wird noch bis Ende 2026 morgens auf Ö3 zu hören sein. Dann übernimmt jemand anders.

„Ich hoffe sehr, dass es eine sehr, sehr coole Moderatorin wird“, sagte er in einem Video auf Instagram. Es könne aber auch ein System mit wechselnden Präsentatoren kommen, das sei Entscheidung des Senders. Kratky ist 51 Jahre alt. Dass er beruflich völlig umsattelt, schloss er nicht aus – aber wahrscheinlicher sei, dass er „nach 34 Jahren in den Medien und in der Kommunikationsbranche eher der Branche treu bleibe“. Was er aber jedenfalls ausschloss: Eine Teilnahme bei den „Dancing Stars“ oder „Dschungelcamp“ oder ein Herumtreiben „auf irgendwelchen C-Promi-Buffets“. (red.)