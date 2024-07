Am Tag nach der Schießerei ist alles ruhig am Yppenplatz. Anrainer berichten freilich von einem tieferliegenden Problem: den Drogen.

Eine Schießerei mit zwei Schwerverletzten am helllichten Tag wirft Fragen auf: Was ist los am Yppenplatz? Gastronomen und Anrainer sehen Drogen als Problem.

Es ist brütend heiß. Ein paar Tauben schleppen sich um die Mittagszeit träge über den Asphalt, auf einer der Holzbänke liegt ein verlassenes Bauchtascherl, und unter den Schirmen der wenigen Lokale, die geöffnet haben, werden Espressi und Soda Zitron getrunken. Ein ganz normaler, langsamer Sommermontag am Yppenplatz – wären da nicht die beiden Kriminalpolizisten in Zivil, die hier und dort ihre Dienstmarke auspacken.