Großbritanniens neuer Premier macht EU Avancen

Der neue britische Premier Keir Starmer will die Beziehung zur EU verbessern. Am Donnerstag wird er die europäischen Partner in England empfangen.

London. Es waren genau die Worte, die man in Europa erhofft hatte. „Großbritannien ist zurück“, sagte der neue Premierminister, Keir Star­mer, vergangene Woche am Nato-Gipfeltreffen in Washington. Es war das erste Mal, dass Starmer nach dem überwältigenden Wahlsieg seiner Labour-Partei vor einem globalen Publikum auftrat. In den Jahren nach dem Brexit sei das Land zu sehr „nach innen gekehrt“ gewesen, jetzt sei es an der Zeit, „auf der Weltbühne wieder eine Rolle zu spielen“.