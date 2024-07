50 Jahre nach Teilung der Mittelmeerinsel weckt die Geisterstadt Varosha im türkisch besetzten Norden des geteilten Zyperns Erinnerungen an die Angst der fliehenden Zivilisten.

Am Strand von Varosha pfeift der Wind durch die leeren Fenster der Hotels und lässt drinnen die Türen knallen. „Gruselig“ sei es, durch die Geisterstadt zu laufen, sagt die deutsche Besucherin Anke Fuhrmann und schaudert in der Sonnenhitze von Zypern. Zusammen mit ihrem Partner Marcel Weidlich hat die Urlauberin den Badeort am Mittelmeer besichtigt, der seit einem halben Jahrhundert vom türkischen Militär gesperrt ist; erst seit wenigen Jahren sind einige Straßen unter Auflagen zugänglich. „Traurig“ findet das Pärchen aus Radebeul den Besuch in Varosha, aber empfehlenswert. Schließlich habe Deutschland das alles auch einmal erlebt, sagt Weidlich: den Krieg, die Teilung, den Verfall. „Das kommt hier alles wieder etwas hoch.“