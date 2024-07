War die Euro 2024 nun eine gute EM?

Am Tag nach dem Finale ziehen wir Bilanz der Europameisterschaft in Deutschland. Ist Spanien ein verdienter Sieger? Wieso fehlte es dieser Meisterschaft an Rekorden und richtig spannenden Spielen? Und was wird von der EM 2024 bleiben? Die Antworten gibt Christoph Gastinger aus dem Sportressort.

Gast: Christoph Gastinger, „Die Presse“

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Credits: Servus TV

Mehr zum Thema:

Mehr lesen Spanien ist Europameister: Es gibt einen Fußballgott