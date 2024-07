78-Jährige bei Frontalzusammenstoß in Krems getötet

Aus bisher unbekannter Ursache geriet die 78-Jährige auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Wagen.

Eine 78-jährige Pkw-Lenkerin ist am frühen Montagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß auf der B3 in Krems an der Donau ums Leben gekommen. Laut Polizei war die Frau mit ihrem Wagen auf der B3 von Melk kommend in Richtung Krems unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie kurz vor 13.30 Uhr schon im Kremser Gemeindegebiet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Wagen eines 71-Jährigen aus dem Bezirk Melk.

Die 78-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Lenker wurde mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum Krems eingeliefert. Die B3 blieb wegen der Aufräumarbeiten bis kurz nach 15.00 Uhr gesperrt. (APA)