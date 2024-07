Mindestens 35 Tote nach schweren Regenfällen in Afghanistan

Heftige Unwetter haben die Stadt Jalalabad und weitere Bezirke der Provinz Nangarhar im Osten des Landes getroffen. Es sei wahrscheinlich, dass die Zahl der Opfer noch steige.

Nach schweren Regenfällen sind im Osten Afghanistans mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen und 230 verletzt worden. Das Unwetter habe am Montagabend die Stadt Jalalabad und weitere Bezirke der Provinz Nangarhar getroffen, teilte Kuraischi Badloon von der örtlichen Behörde für Information und Kultur mit. Es sei wahrscheinlich, dass die Zahl der Opfer noch steige, fügte er hinzu.

Heftige Stürme und Regenfälle hätten „Bäume, Mauern und Hausdächer zum Einsturz gebracht“, erläuterte Badloon. Die Verletzten seien in das Krankenhaus Fatima-tul-Sahra in Jalalabad gebracht worden. Jalalabad ist die Hauptstadt der an Pakistan grenzenden Provinz. Im Mai waren bei Überschwemmungen hunderte Menschen in Afghanistan ums Leben gekommen. Landwirtschaftsflächen wurden geflutet. 80 Prozent der Afghanen leben von der Landwirtschaft. (APA/AFP)