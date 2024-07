Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Parteitag der US-Republikaner. Die bis Donnerstag angesetzte Großveranstaltung in Milwaukee steht nach wie vor unter der Nachwirkung des Attentats auf Ex-Präsident Donald Trump. Gestern wurde dieser offiziell als Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl im November nominiert, außerdem wurde bekannt, dass er zusammen mit J.D. Vance als Vize antritt. Für heute steht das Thema Verbrechensbekämpfung auf der Agenda. >> Mehr dazu

Musk als Großspender. Der Geldhahn fließt offenbar auch ganz gut für Trump. Tech-Milliardär Elon Musk will einem Zeitungsbericht zufolge den Wahlkampf des republikanischen Präsidentschaftskandidaten massiv finanziell unterstützen. Musk wolle monatlich rund 45 Millionen Dollar für einen Pro-Trump-Super-PAC zur Verfügung stellen, berichtet die Zeitung „Wall Street Journal“.

Biden bleibt. US-Präsident Joe Biden hält weiter daran fest, Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden zu wollen. Auf die Frage, ob sich an seinen Plänen in den vergangenen Tagen etwas geändert habe, antwortete der 81-Jährige in einem Fernsehinterview des Senders NBC News Montagabend mit einem entschiedenen „Nein“. Er ergänzte: „Ich bin alt, aber nur drei Jahre älter als Trump.“ Seine geistige Schärfe sei „verdammt gut“. Er habe in dreieinhalb Jahren „mehr geschafft als jeder andere Präsident in einer langen, langen Zeit“. >> Mehr dazu

Edtstadler in New York. In den USA hält sich kommende Woche auch Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) auf, die auch für die Koordinierung der UNO-Nachhaltigkeitsziele (SDG) zuständig ist. Edtstadler nimmt von heute bis Donnerstag am „UN High Level Political Forum on Sustainable Development“ in New York teil.

Prozess gegen Hafenecker. Heute startet der Prozess gegen den freiheitlichen Generalsekretär Hafenecker und vier weitere Angeklagte wegen Datenfälschung. In der Causa, die am Bezirksgericht Purkersdorf verhandelt wird, geht es um mutmaßlich gefälschte Corona-Zertifikate. Ein weiterer Termin ist am Mittwoch anberaumt.

Europaparlament. In Straßburg stimmt das Europaparlament am Donnerstag über eine zweite Amtszeit von der Leyens ab. Dienstag früh konstituiert sich das Parlament nach der EU-Wahl vom Juni. Danach wird der erste EU-Spitzenposten vom EU-Parlament selbst bestimmt. >> Mehr dazu

Ruanda. Bei der Präsidentschaftswahl im ostafrikanischen Ruanda ist der langjährige Amtsinhaber Paul Kagame Teilergebnissen zufolge mit 99,15 Prozent wiedergewählt worden. Das teilte die Nationale Wahlkommission Montagabend nach Auszählung von 79 Prozent der Stimmen mit. Eine vierte Amtszeit ist Kagame damit sicher. >> Mehr dazu

Infarkte und Influenza. Während einer Influenza-Infektion (PCR-Test) haben Menschen ohne sonst schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung ein um den Faktor 16,6 erhöhtes Herzinfarktrisiko. Das ist das alarmierende Ergebnis einer niederländischen Studie, die vor kurzem in „New England Journal - Evidence“ veröffentlicht worden ist. >> Mehr dazu