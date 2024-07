Spanien feiert seine EM-Helden in Madrid

Nach den offiziellen Terminen in Madrid, unter anderem wurden die Spieler von König Felipe VI. und Regierungschef Pedro Sánchez empfangen, fuhr die Mannschaft einem offenen Bus zur Feier mit den Fans zum Cibeles-Brunnen.

Die spanische Nationalmannschaft ist am Montag nach dem Titelgewinn bei der Fußball-EM in der Heimat überschwänglich gefeiert worden. Lamine Yamal, Nico Williams und Co. kehrten am Nachmittag von Berlin nach Madrid zurück. Anschließend wurden die EM-Helden von König Felipe VI. und Regierungschef Pedro Sánchez empfangen. Nach den offiziellen Terminen fuhr die Mannschaft einem offenen Bus zur Feier mit den Fans zum Cibeles-Brunnen.

Dort feiert Spanien traditionell seine Fußball-Triumphe. Zehntausende jubelnde Menschen, von denen viele seit dem Mittag bei mehr als 30 Grad im Schatten für einen guten Platz ganz vorn ausgeharrt hatten, säumten die Straßen. Die Menschen riefen immer wieder „Campeones“ (Meister) und „Viva España“.

Beim Empfang im Zarzuela-Palast trugen die Töchter des Königs, Kronprinzessin Leonor (18) und Infantin Sofía (17), Trikots des Teams mit der Rückennummer 10 von Dani Olmo. Kapitän Álvaro Morata überreichte dem König ein Trikot mit der Aufschrift „Reyes de Europa 4“ (Könige Europas 4). Die Spieler trugen zur Erinnerung an den vierten EM-Titel weiße Hemden mit demselben Aufdruck. Felipe dankte den Fußballern für die Freude, die sie dem Land gebracht hätten. Auch Regierungschef Sánchez erhielt ein Trikot. (APA/dpa)