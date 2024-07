Trump nominiert Senator J.D. Vance als Vizekandidaten

Donald Trump will mit J.D. Vance als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten in die US-Wahl ziehen.

Donald Trump zieht mit J.D. Vance an seiner Seite in die US-Präsidentschaftswahl im November. Der Senator aus Ohio ist Trumps auserkorener Kandidat für die Vizepräsidentschaft, wie auf der Online-Plattform Truth Social des Ex-Präsidenten am Montag während des Parteitags der Republikaner in Milwaukee mitgeteilt wurde. Auf der viertägigen Großveranstaltung sollen Trump und James David Vance - so der vollständige Name - offiziell zum Kandidaten-Paar der „Grand Old Party“ gekürt werden. Die beiden fordern nach jetzigem Stand Amtsinhaber Joe Biden und dessen Vizepräsidentin Kamala Harris heraus. Deren formelle Nominierung durch die Demokraten steht aber noch aus.

Der 39-Jährige Vance gilt als eine der Zukunftshoffnungen der Republikaner. Er leistet derzeit seine erste Amtszeit als Senator aus Ohio ab. 2016 machte ihn seine auch ins Deutsche übersetzte Bestseller-Autobiografie „Hillbilly-Elegie: Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise“ bekannt. Darin schildert er eine von Armut geprägte Kindheit. Vance kämpfte sich nach oben, ging an die Eliteuniversität Yale und wurde schließlich Finanzmanager. Einst ein scharfer Gegner Trumps, den er teils wüst beschimpfte, wechselte auch Vance 2018 ins Lager der Unterstützer. 2022 erhielt er schließlich im Senats-Wahlkampf Rückendeckung von Trump. (APA/Reuters)