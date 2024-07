Donald Trump grüßte seine Anhänger am Montagabend mit einer in die Luft gereckten Faust, jener Geste, die er nach dem Attentatsversuch auf ihn gemacht hatte. Sein Ohr, von einer Kugel getroffen, ist mit einem großen Pflaster verbunden.

Donald Trump grüßte seine Anhänger am Montagabend mit einer in die Luft gereckten Faust, jener Geste, die er nach dem Attentatsversuch auf ihn gemacht hatte. Sein Ohr, von einer Kugel getroffen, ist mit einem großen Pflaster verbunden. Getty Images / Leon Neal

Zum ersten Mal seit dem Attentatsversuch in Pennsylvania zeigte sich Ex-Präsident Donald Trump am republikanischen Parteitag seinen Anhängern. An seiner Seite: der neue Vizepräsidentschaftskandidat J. D. Vance. „Die Presse“ war vor Ort.

Milwaukee. Lee Greenwood sang „God Bless the USA“, als Donald Trump sich um kurz nach 21 Uhr aus dem Backstage-Bereich des Fiserv Forum in Milwaukee auf den Weg zur Bühne machte. Es war sein erster öffentlicher Auftritt, seitdem am Samstagabend ein 20-Jähriger versucht hatte, ihn bei einem Wahlkampftermin in Pennsylvania zu erschießen. Ein großes, weißes Pflaster prangte an Trumps rechtem Ohr – dort, wo ihn eine der Kugeln getroffen hatte.

Mehr lesen Schüsse auf Donald Trump: Der Secret Service ist ins Fadenkreuz der Kritik geraten

48 Stunden später ging die Trump-Show am Bundesparteitag der Republikaner weiter. Doch Trump wirkte wie ausgewechselt, er hatte Tränen in den Augen. Er ging langsam durch die Reihen der Delegierten, die ihn wenige Stunden zuvor offiziell zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten gewählt hatten, schüttelte Hände. Dann nahm er neben dem frisch gebackenen Vizepräsidentschaftskandidaten J. D. Vance auf der VIP-Tribüne Platz.

Mehr lesen Trump nominiert Senator J.D. Vance als Vizekandidaten

„Es wird ein Erdrutschsieg“