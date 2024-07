Bär verletzt Spaziergänger in Norditalien

Archivbild von Yurka, einem damals achtjährigen Braunbärenweibchen, am 10. Dezember 2007 im Sankt-Romedio-Schutzgebiet in Sanzeno in der norditalienischen Provinz Trient.

Der Mann spazierte auf dem Gemeindegebiet von Dro im Trentino und begegnete einem Bären. Er wurde an Händen und Beinen verletzt. Die Behörden versuchen nun, den angreifenden Bären zu identifizieren.

Ein ausländischer Tourist ist am Dienstag von einem Bären angegriffen worden, während er in der Gemeinde Dro im norditalienischen Trentino spazieren war. Der Mann rief um Hilfe und wurde mit Verletzungen an Händen und Beinen ins Krankenhaus von Trient eingeliefert, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Förster versuchen nun, den Bären zu identifizieren, der für den Angriff verantwortlich sein könnte.

Vor einem Jahr: Bär tötete Jogger

Im Trentiner Caldes hatte im April 2023 eine Bärin einen 26-jährigen Jogger tödlich verletzt. Das Trentino hatte zuletzt einen Gesetzesentwurf gebilligt, mit dem die Ausbreitung der Bärenpopulation eingedämmt werden soll. Er sieht die Möglichkeit vor, bis zu acht Tiere pro Jahr zu töten. Ihre Zahl beläuft sich laut der jüngsten Schätzung auf über 100.

Laut Entwurf obliegt es dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, die Tötung problematischer Exemplare anzuordnen. Für den Antrag ist eine positive Stellungnahme des Landesrats erforderlich.

Rumänien: Nach tödlicher Attake höhere Abschusszahlen

Nach dem Tod einer 19-jährigen Wanderin will Rumänien indes härter gegen Braunbären vorgehen. Das rumänische Parlament erhöhte am Montag in einer Sondersitzung die Zahl der jährlich erlaubten Bärentötungen. Damit soll die Population kontrolliert und weitere Angriffe auf Menschen verhindert werden. Die Touristin war am Dienstag bei einem Bärenangriff ums Leben gekommen. Die jährlich erlaubte Abschusszahl für Braunbären wird nun auf 481 angehoben, nach 220 im Jahr 2023.

In den Karpaten leben nach Schätzung der Regierung etwa 8000 Braunbären, die nach Russland größte Bärenpopulation in Europa. Immer wieder greifen sie Wanderer, Hirten und Bauern an. Laut früheren Daten des Umweltministeriums wurden in den vergangenen 20 Jahren 26 Menschen von Bären getötet. Es kommt immer wieder vor, dass sich Bären auf der Suche nach Nahrung Autos auf Bergstraßen nähern oder Mistkübeln durchwühlen. (APA/Reuters)