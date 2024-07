Trauer um Shannen Doherty: „Sie hat sich dem Krebs mit Würde gestellt“

Die Schauspielerin Shannen Doherty erlag mit nur 53 Jahren einer Krebserkrankung. Die Reaktionen auf ihren frühen Tod.

Mit Trauer und Bestürzung haben ehemalige Weggefährten auf den Tod von „Beverly Hills, 90210“-Star Shannen Doherty reagiert. Sie starb am Samstag mit nur 53 Jahren an den Folgen einer Brustkrebserkrankung. So meldeten sich etwa Shannens Schauspiel-Kolleginnen und Kollegen zu Wort. „Ich verarbeite immer noch meine enorme Trauer über den Verlust meiner langjährigen Freundin Shannen, die ich oft als einen der stärksten Menschen bezeichnet habe, die ich je gekannt habe“, schrieb Jennie Garth (52), mit der Doherty bei „Beverly, 90210“ vor der Kamera stand. Ihre Mutter Rosa Elizabeth Doherty sagte gegenüber „People“: „Unsere Familie möchte sich bei allen bedanken, die unserer Shannen ihr Leben lang Liebe und Unterstützung entgegengebracht haben. Wir sind wirklich dankbar“, heißt es in der Erklärung. „Sie ist mein wunderschönes Mädchen und mein Herz.“

„Charmed“-Kollegin Alyssa Milano erklärte in einem Statement: „Sie war eine talentierte Schauspielerin, die von vielen geliebt wurde.“ Mit Milano trug Doherty in der Vergangenheit einen Konflikt aus. In einer der frühesten Folgen ihres Abschiedspodcasts „Let’s Be Clear“, den sie im November 2023 nach einer weiteren Krebsdiagnose gestartet hatte, tauchte Doherty tief in den Streit mit ihrem ehemaligen „Charmed“-Co-Star ein. Ein Streit, der zu Dohertys Abgang nach der dritten Staffel der Show führte. Ursprung war eine Gehaltsdiskussion, weil Doherty mehr bezahlt wurde als ihren beiden Kolleginnen. Es war Dohertys zweite Entlassung aus einer von Aaron Spelling produzierten Erfolgsserie. Doherty sagte, ihr Abgang aus „Charmed“ schmerzte sie besonders, da er auf ihrem Ruf aufbaue, schwierig zu sein, was für Schauspielerinnen eine heftige Kritik sei. Auf Geheiß ihrer Kollegin Tori Spelling, der Tochter des Produzenten, war sie nach der vierten Staffel als Hauptdarstellerin aus „90210“ abgeschrieben worden.

Weniger Groll, mehr eine traurige Gemeinsamkeit verband sie mit der Schauspielerin Olivia Munn (44), diese schrieb in einer Instagram-Story. „Ich bin absolut untröstlich“. Wie bei Doherty wurde auch bei Munn Brustkrebs diagnostiziert. Nach der Diagnose habe sie Doherty kontaktiert und sie seien sofort Freundinnen geworden, schrieb Munn. „Krebs ist wirklich verdammt beängstigend, und Shannen hat sich ihm mit so viel Würde, Stärke und Anmut gestellt.“ Weitere Reaktionen auf Shannen Doherty Tod folgen hier:

