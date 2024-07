Olivier Faure (im Bild) will selbst Premierminister werden, ebenso wie der Chef der Linksaußenpartei „La France Insoumise“, Jean-Luc Mélenchon.

Olivier Faure (im Bild) will selbst Premierminister werden, ebenso wie der Chef der Linksaußenpartei „La France Insoumise“, Jean-Luc Mélenchon. Reuters / Sarah Meyssonnier

Das linke Bündnis hat noch immer keinen Namen für das Amt des Premierministers genannt. Der Chef der Sozialisten, Olivier Faure, bremst die Erwartungen: „Vor dem 18. Juli wird sich nichts tun.“ In der Woche nach der Wahl war man da noch optimistischer. Und selbst bei einer Einigung ist unklar, wie es politisch in Frankreich weitergeht.

Das aus den vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich als stärkste Kraft hervorgegangene Linksbündnis „Nouveau Front Populaire“ (NFP, bzw. „Neue Volksfront“) kommt bei der Regierungsbildung nicht voran. Kurz vor der ersten Zusammenkunft der neu gewählten Nationalversammlung am Donnerstag zeichnet sich noch keine Einigung ab. „Vor dem 18. Juli wird sich auch nichts tun“, sagte der Chef der Sozialisten, Olivier Faure, am Montag dem Fernsehsender „France 2“ mit Verweis auf die konstituierende Parlamentssitzung.

Das Bündnis aus Sozialisten, Grünen, der Kommunistischen Partei und der linkspopulistischen und euroskeptischen Partei „Das unbeugsame Frankreich“ hatte direkt nach der Wahl am 7. Juni noch erklärt, es sei bereit zur Regierungsbildung und würde in Kürze einen Kandidaten für das Amt des neuen Regierungschefs präsentieren.

Mehr lesen Le Pen kündigt Misstrauensantrag gegen linkspopulistische Minister an

Mélenchon will nicht aufgeben

Die interne Kandidatensuche gestaltete sich dann aber zäh. „Wir können keine Einigung zwischen den Vorschlägen von ‚La France Insoumise‘ und den Sozialisten erzielen“, sagte Kommunistenchef Fabien Roussel, wie der „Figaro“ in der Vorwoche berichtet hatte. Beide Parteien bemühen sich um eine Vorherrschaft im Linksbündnis.

Bei dem Kräftemessen wollen die Sozialisten nach Informationen der Zeitung „Les Échos“ ihren Chef Olivier Faure als Kandidaten durchsetzen, während es der Linkspartei trotz der Benennung diverser möglicher Kandidaten im Kern darum gehen soll, ihren Anführer Jean-Luc Mélenchon als Premierminister zu installieren. Mit seinem autokratischen und polemischen Agieren ist Mélenchon vielen bis hin in der eigenen Partei inzwischen ein Dorn im Auge. Aber seinen Rückzug hat der altlinke Stratege längst noch nicht erklärt.

Was macht Macron?

Doch selbst wenn sich das Linksbündnis auf einen Namen einigt, wäre es nicht sicher, dass Präsident Emmanuel Macron einen Ministerpräsidenten aus diesen Reihen ernennen würde. Der Neuen Volksfront fehlen für eine stabile Mehrheit etwa 100 Sitze im Parlament. Macron hat den Druck, eine Einigung herbeizuführen, bereits erhöht. Er forderte die etablierten Parteien vergangene Woche im Parlament dazu auf, eine Koalition zu bilden, die eine „solide“ Mehrheit aufbringen könne, und appellierte damit indirekt an die gemäßigteren Teile des Linksbündnisses, sich seinem Mitte-Lager anzuschließen. Die NFP hatte sich vor der Wahl eilig zusammengeschlossen, um einen Sieg des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) zu verhindern. (APA/Reuters)