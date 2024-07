Schulstart: 150 Euro Unterstützung für armutsgefährdete Familien

150 Euro erhalten Familien, die Sozialhilfe oder Mindestsicherung beziehen, als Gutschein für Libro oder Pagro Diskont.

Auch heuer wieder unterstützt die Bundesregierung jene Familien, die im Zuge der Teuerungskrise besonders belastet sind und Schwierigkeiten haben, die teils hohen Kosten für Schulmaterialien zu stemmen. Die Aktion „Schulstartklar!“ des Sozialministeriums unterstützt rund 50.000 Kinder aus armutsgefährdete Familien mit einem 150-Euro-Gutschein.

Die Verständigung der Familien, die Sozialhilfe oder Mindestsicherung beziehen, erfolgt ab dieser Woche. „Bildung ist die beste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit diesen Gutscheinen ermöglichen wir einen sorgenfreien Start in die Schule im Herbst“, so Sozialminister Johannes Rauch. Dass die Aktion treffsicher sei, zeige die Bilanz des Vorjahres: Mehr als 95 Prozent der entsprechenden Familien nahmen die Gutscheine in Anspruch.

Schon seit 2015 unterstützt das Sozialministerium jene, die Sozialhilfe oder Mindestsicherung beziehen, am Schulanfang. In den ersten Jahren wurden Warenpakete mit Schulartikeln ausgegeben. Seit 2022 werden über die Volkshilfe Solidarität und ihre Partnerorganisationen Gutscheine an die Betroffenen verteilt. Damit können in allen Filialen von Libro und Pagro Diskont österreichweit Schulartikel gekauft werden. (red.)