Rehe in Wien: Wo Bambi auf die Welt gekommen ist

Felix Salten, der selbst ein passionierter Jäger war, hatte bei Stockerau eine eigene Jagd gepachtet und erzählt in einer Skizze über „Bambi“, dass es ihm viel mehr um das Schauen als um das Schießen gegangen wäre, schreibt Daniela Strigl in „Bambi & Co“. (Ihr Beitrag zum Ausstellungskatalog „Im Schatten von Bambi“, hrsg. v. Marcel Atze und dem Musa im Rahmen der Ausstellung zu Felix Salten 2022.)

Salten hatte also genug Anschauungsmaterial, das er in seinen Tierbüchern verarbeitete. Etwa die Wiese: „Es ist nicht so einfach, auf die Wiese zu gehen, es ist eine schwere und gefährliche Sache. Frag nicht warum, du wirst das später noch lernen“, erklärt wieder Bambis Mutter, und da hat es noch gar keine Mähmaschinen in dem Ausmaß von heute gegeben.

Manchmal verirren sich Rehe direkt in die Stadt, diesen März wurde ein Reh in Floridsdorf gesichtet, mitten auf der Straße und zwischen parkenden Autos sprang es panisch hin und her. 2017 hatte sich ein Reh in den Stadtpark verirrt und gelangte auf den Parkring, wo es von einem Auto erfasst wurde, die Feuerwehr hat sogar noch erfolglos versucht, es zu reanimieren.

Wenn man am Stadtrand wohnt und plötzlich ein Reh im eigenen Garten entdeckt, ruft man am besten das Wildtierservice der Stadt Wien an. Ein Team mit einem Veterinärarzt kommt dann und narkotisiert das Tier, damit es an einen Ort gebracht werden kann, an dem es nicht mehr gefährdet ist. Die Narkose ist eine heikle Sache, wenn es zu früh aufwacht, wird das Tier wegen des angeborenen Fluchtreflexes unter einen enormen Stress gesetzt, der zu einer hohen Adrenalinausschüttung führt. Eine zu starke Narkose ist natürlich auch gefährlich.

Anders ging es einer niederösterreichischen Autorin, die in ihrem Garten ein Reh entdeckte, und zunächst nicht daran dachte, eine Hotline anzurufen. Sie öffnete die Gartenhintertür und hoffte, das Tier würde von selbst wieder hinausfinden. Das Reh blieb. Am dritten Tag rief die Frau einen Förster an, aber als dieser kam, war das Tier verendet. Laut dem Förster hatte es sich diesen Garten ausgesucht, um dort seine letzten Tage zu verbringen. Es war eine Rehgeiß mit einem beträchtlichen Alter gewesen, außerdem schien sie krank gewesen zu sein. Dass ausgerechnet ihr Garten als Sterbeort ausgesucht worden war, war zwar traurig, andrerseits auch anrührend, fand die Autorin.

Liebestoll wie auf Drogen

Die Paarungszeit der Rehe ist zwischen Juli und August, sie sind dann auch tagsüber unterwegs und regelrecht liebestoll, wie „auf körpereigenen Drogen“, erzählt Thomas Weber, Herausgeber des „Biorama - Magazin für nachhaltigen Lebensstil“. Rehe bringen meist Zwillingskitze zur Welt, sie werden im April gesetzt, durch den Klimawandel verschiebt sich diese Zeit immer weiter nach vorne. Sie sind Konzentrationsselektierer und zerstören dadurch nachwachsenden Wald. Und sie sind Kulturfolger und Profiteure, d. h. sie erlangen Vorteile durch die Landschaftsveränderungen, die der Mensch in großem Ausmaß seit Jahrhunderten durchführt, und die daraus entstehenden neuen Vegetationsformen. Sie schlafen wenig und fressen beinahe rund um die Uhr, am liebsten Heckenrosen und junge Triebe. Deswegen ist ihr Fleisch auch so begehrt, es ist unter den Wildtieren das zarteste. Zwar ist es nicht bio, weil ihr Futter nicht kontrolliert werden kann, aber frei von Medikamenten und künstlichen Hormonen, zudem fett- und cholesterinarm, mit einem hohen Anteil an Proteinen, Antioxidantien, Spurenelementen und Vitaminen. Das Wildbret gesunder Tiere, die von den Förstern der Stadt Wien entnommen werden, kann man bei Wiener Gusto, online oder direkt beim Lainzer Tiergarten vor Ort, erwerben.

Rehe sind bei uns nicht gefährdet, im Gegenteil, wo man eines sieht, gibt es ganz viele andere, so Weber, bei den Hochrechnungen verschätzt man sich oft. Trotzdem habe ich in Wien außer Bambi immer noch keines gesehen.