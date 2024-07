Im Bezirksgericht Purkersdorf ging am Dienstag der Datenfälschungs-Prozess gegen FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und vier andere Beschuldigte über die Bühne. Es ging um gefälschte Corona-Testzertifikate. Hafenecker und der Ex-Nationalratsabgeordnete Hans-Jörg Jenewein (FPÖ) wurden zu Geldstrafen verurteilt.

In Abwesenheit der Beschuldigten wurde am Dienstag die Verhandlung gegen FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und vier Mitangeklagte geführt. Schauplatz war das Bezirksgericht Purkersdorf (Bezirk St. Pölten). Am Schluss gab es zwei Verurteilungen zu Geldstrafen: 5100 Euro für Hafenecker und 2000 Euro für Jenewein. Die drei Mitangeklagten wurden freigesprochen. Hafeneckers Anwalt meldete volle Berufung an, Jeneweins Rechtsvertreter erbat Bedenkzeit. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Der Reihe nach: Als unmittelbarer Täter wurde nicht Hafenecker, sondern ein anderer, nämlich der frühere FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein, beschuldigt. Ihm wurde Datenfälschung angelastet. Laut seinem Verteidiger gibt Jenewein den Vorwurf zu. Die anderen, unter ihnen Hafenecker, sollen als Bestimmungstäter (Anstifter) gehandelt haben. Sie bekannten sich nicht schuldig.



Beschuldigt wurden außer Hafenecker etwa auch dessen Ehefrau und ein Freund der Familie, der für die FPÖ als Gemeinderat tätig ist. Sie sollen laut Anklagebehörde von Jenewein gefälschte Corona-Testzertifikate erhalten haben, um bei einem Fußball-EM-Spiel am 23. Juni 2021 in Budapest zuschauen zu können. Die drei Personen hätten sich testen lassen, die Resultate standen aber noch aus, sagte der Vertreter der Anklagebehörde: „Es gab richtige Testergebnisse, die waren alle negativ, nichtsdestotrotz wurden trotzdem Testzertifikate gefälscht.“

„Gibt keinen Beweis für Bestimmung“

Es gebe „keinen Beweis für Bestimmung oder Beitrag“, erklärte der Verteidiger der drei Beschuldigten, Christoph Völk. Er hatte ebenso wie der Verteidiger des Fünfbeschuldigten einen Freispruch gefordert.



Jenewein bekannte sich laut seinem Verteidiger Christoph Rother zu allen 20 Verfälschungen von Mai bis August 2021 schuldig. Er soll der Staatsanwaltschaft zufolge Zertifikate teilweise für sich und teilweise für andere am Computer verändert haben. Die Fälschungen seien „unüberlegt“ gewesen, Jenewein bedauere dies sehr, ergänzte Rother. Und ersuchte namens seines Mandanten um eine Diversion. Diese besteht in der Regel darin, dass der Beschuldigte Verantwortung für sein Tun übernimmt und ist meistens mit einer Geldbuße verbunden. Diesem Antrag kam das Gericht aber nicht nach.

Keine Geldflüsse

Hinweise, dass Jenewein dafür Geld erhalten habe, gebe es nicht, räumte auch der Staatsanwalt ein. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch einen Fund auf dem Handy des früheren Politikers.



Bei Verfahren vor einem Bezirksgericht müssen Angeklagte nicht persönlich erscheinen und können sich durch einen Verteidiger vertreten lassen, erläuterte der Richter. Der Rechtsanwalt von Hafenecker verwies in seinem Eröffnungsvortrag auf die „Macht der Bilder in einem Superwahljahr“. Deshalb hätten seine Mandanten ihr Recht wahrgenommen, nicht persönlich zu erscheinen. „Zur Wahrheitsfindung tragen Bilder nicht bei“, meinte der Jurist, „hier geht es nicht um einen politischen Prozess“.

Hafenecker zuletzt noch in Aufdecker-Rolle

Zuletzt war Hafenecker als FPÖ-Fraktionsführer im Cofag-U-Ausschuss tätig. Der Ausschuss lief von Dezember 2023 bis Juli 2024, er war auf Verlangen von SPÖ und FPÖ eingesetzt worden und hatte die Covid-Finanzierungsagentur, eben die Cofag, unter die Lupe genommen. Am Ende des Ausschusses hatte Hafenecker ebendiesen als Beginn der Aufklärung der „Corona-Katastrophe“ bezeichnet. Das Budget sei außer Rand und Band, zukünftige Generationen durch „widersinnige Maßnahmen“ belastet. Hafenecker unterstrich auch die Forderung von Herbert Kickl nach einem eigentlichen Corona-Untersuchungsausschuss.

Jenewein nehme aufgrund eines seit längerem gebuchten Urlaubs nicht an der Verhandlung teil, hatte wiederum dessen Verteidiger erklärt. (m. s./APA)