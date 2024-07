Wie mit den Amazon Prime Days wirklich gespart werden kann

Am Dienstag und Mittwoch lockt der Online-Riese mit einer riesigen Rabattaktion, den Prime Days. Doch die verlockenden Angebote sind nicht immer ein Schnäppchen. Worauf zu achten ist.

Der Prime Day nimmt kein Ende. Kaum beendet Amazon die Rabattschlacht, folgt schon die nächste. Aktuell werden Dienstag und Mittwoch tausende Produkte auf Amazon zu niedrigen Preisen angeboten. Doch wie immer gilt, wer die Angebote vergleicht, kann wirklich sparen.

Was ist denn in der persönlichen Wunschliste auf Amazon gespeichert? Die nächsten zwei Tage eignen sich, um zu schauen, ob der Deal wirklich lohnt. Um nicht dem Shoppingrausch zu verfallen, sollte man sich eine realistische und vor allem ehrliche Liste schreiben, von Dingen, die man wirklich braucht und will. So lassen sich Impuls- und Fehlkäufe verhindern.

Aber einmal mehr gilt, dass nicht jeder Rabatt tatsächlich auch ein Schnäppchen ist. Diese sogenannten Mondpreise, also jene angeblichen Preisempfehlungen von Herstellern, die dann für die Statt-Preise herangezogen werden, suggerieren eine große Preisersparnis. Ein Preisvergleich lohnt sich also immer. Hierfür eignen sich die Vergleichsplattformen wie Geizhals und Idealo.

Um an den Prime-Deals teilnehmen zu können, bedarf es eines Amazon-Prime-Kontos. (stein)