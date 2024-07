Der Rechtsextreme Jürgen Elsässer bei einer Demonstration in Leipzig im Jahr 2022, in der Hand das überdimensionale Titelblatt seines Compact Magazins.

Der Rechtsextreme Jürgen Elsässer bei einer Demonstration in Leipzig im Jahr 2022, in der Hand das überdimensionale Titelblatt seines Compact Magazins. Imago / Eibner-pressefoto / Koehler

Die deutsche Innenministerin verbietet das „Compact“-Magazin und andere Medien des deutschen Rechtsextremen Jürgen Elsässer. Der pflegt Kontakte zur österreichischen Szene, trat in Linz als Redner auf. Die AfD-Parteispitze spricht von einem „Schlag gegen die Pressefreiheit“.

Die Flyer sind fertig. Vor blau-gelben Hintergrund prangt auf ihnen das Gesicht des Stargastes: Martin Sellner, der ehemalige Sprecher der „Identitären Bewegung“ in Österreich. Mit ihm wird für das „Compact Sommerfest“ geworben, das am letzten Juli-Wochenende in einer Ritterburg in Sachsen-Anhalt geplant war, die Tickets kosten 50 Euro. Es hätte der Auftakt einer „Lesereise“ des Österreichers werden sollen, der in Deutschland durch einen Vortrag in Potsdam bekannt wurde.

Das Sommerfest wird wohl abgesagt. Am Dienstagmorgen durchsuchten deutsche Polizisten Liegenschaften in Brandenburg, Hessen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die mit der Compact Magazin GmbH und der Filmproduktionsfirma Conspect Film GmbH verbunden sind. Dabei sollen Finanzmittel beschlagnahmt werden und Anhaltspunkte für mögliche Strafprozesse sichergestellt werden. Beide Unternehmen wurden per Anordnung vom deutschen Innenministerium verboten. Das „Compact“-Magazin sei „ein zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene“, wird Innenministerin Nancy Faeser (SPD) in einer Presseaussendung zitiert, die am Dienstagmorgen verschickt wurde.

Mehr lesen Razzia bei „Compact“: Deutschlands Innenministerin verbietet rechtsextremes Magazin

In Österreich als Redner geladen