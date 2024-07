Ralf Rangnick sucht die Nationalspieler der Zukunft

Rund ein Monat nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM in Deutschland bastelt Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick im wahrsten Sinne des Wortes bereits an der Zukunft.

Zum dritten Mal bittet der Deutsche zum Perspektivspielerlehrgang, bei dem von 28. bis 31. Juli in Lindabrunn die ÖFB-Talente der Jahrgänge 2005 bis 2008 unter die Lupe genommen werden. 29 Feldspieler und vier Tormänner wurden einberufen.

„Wir wollen den größten Talenten des Landes beim Perspektivspielerlehrgang zeigen, worauf es im Nationalteam ankommt, wollen sie fördern und fordern, damit sie bestmöglich für künftige Aufgaben vorbereitet sind“, erklärte Rangnick in einer ÖFB-Aussendung am Dienstag. „Gerade wenn wir sehen, dass in der Bundesliga und der 2. Liga die Einsatzzeiten für junge österreichische Spieler kontinuierlich zurückgehen, müssen wir noch mehr Wert auf die Entwicklung unserer Talente legen, damit sie bestmöglich auf den Profifußball vorbereitet sind.“

Neben Rangnick und seinem Team nehmen auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, Günter Kreissl (Leiter Projekt12, Head of Goalkeeping) und alle ÖFB-Teamchefs am Lehrgang teil. (APA)