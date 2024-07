Nur wegen einer Stichschutz-Weste wurde der junge Beamte bei dem Vorfall nicht (lebensgefährlich) verletzt. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig.

Mit einem Messer (Klingenlänge 19,5 Zentimeter) stach ein 41-Jähriger in der Waffenverbotszone am Keplerplatz in Wien-Favoriten im Mai einem jungen Polizisten in die Brust. Das Stichschutz-Gilet verhinderte eine lebensgefährliche Verletzung, wie ein medizinisches Gutachten ergab. Die Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage wegen versuchten Mordes gegen den Mann.

Der Jordanier näherte sich dem 24-Jährigen von hinten und versetzte diesem einen „äußerst kraftvollen Stich im Bereich der rechten Brust“, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Als Motiv gab der Mann an, Suizidabsichten gehabt zu haben. „Er habe sich entschlossen, einen Polizisten anzugreifen und zu töten, in der Absicht, ‚suicide by cop‘ zu begehen“.

DNA und Tat gefilmt

Die Beamten waren wegen eines Betrunkenen, der mit Glasflaschen um sich warf, am Keplerplatz im Einsatz. Unmittelbar nach der Attacke des 41-Jährigen konnten andere Polizisten ihn mithilfe eines Tasers überwältigen und festnehmen. Der 24-jährige Beamte erlitt Abschürfungen, konnte den Dienst nicht mehr fortsetzen und wurde psychologisch betreut.

Zwei Sachverständige hätten dem Mann volle Zurechnungsfähigkeit attestiert. Der Vorfall wurde zudem von einem Polizeibus gefilmt und auf der Tatwaffe die DNA des 41-Jährigen sichergestellt. Auf Grundlage dieser Beweislage hat die Staatsanwaltschaft Wien die Anklage wegen versuchten Mordes eingebracht. Sie ist noch nicht rechtskräftig. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann 20 Jahre bis lebenslange Haft. (red.)