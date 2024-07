Das Gefühl bedrohter Männlichkeit steigert Aggressivität

Das gewalttätige Verhalten von – meist in Banden organisierten – Burschen sorgt derzeit in etlichen westlichen Großstädten, auch in Wien, für Verunsicherung. Was fördert solches Verhalten? Unter anderem stereotype Vorstellungen von Männlichkeit, sagt eine aktuelle Studie.

Vom Minderwertigkeitskomplex, den Alfred Adler in die psychologische Begriffswelt brachte, ist heute noch oft die Rede. Weniger bekannt ist, wie Adler die Aggressivität damit verband: über das, was er „männlichen Protest“ nannte. Darunter verstand er den Versuch eines männlichen Individuums, sich aus Verhaltensmustern zu befreien, die es als weiblich, schwach und daher minderwertig empfindet.