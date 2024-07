SPÖ: Nikolaus Kowall will kein zweiter Josef Cap sein

Der SPÖ-Bezirkspolitiker will über Vorzugsstimmen in den Nationalrat. Nach Vergleichen mit Josef Cap arbeitet sich Kowall nun in einem Posting am SPÖ-Urgestein ab. Es müsse eine „politische Verwirrung“ vorliegen, sagt Cap wiederum zur „Presse“.

Der Kurzzeit-Kandidat für den Bundesvorsitz der SPÖ, Nikolaus Kowall, kämpft derzeit um Vorzugsstimmen in seinem Landeswahlkreis Wien. Der als Parteirebell bekannte Bezirksfunktionär aus der Sektion 8 im Alsergrund will im Herbst in den Nationalrat einziehen, ist auf der roten Landesliste jedoch mit Platz 20 sowie auf der Bundesliste mit Platz 27 recht aussichtslos platziert.

Deshalb bestreitet Kowall nun einen Vorzugsstimmenwahlkampf, dessen offizieller Startschuss am Mittwoch erfolgt. Dieser dürfte bei manchen Erinnerungen an einen von vor mehr als 40 Jahren hervorrufen: Josef Cap, inzwischen in der Polit-Pension, zog 1983 über einen solchen mit 62.457 Vorzugsstimmen in den Nationalrat ein.

Der Vergleich aber stört Kowall: „Mir kommt vor, eine ganze Generation fühlt sich um ihre Stimme betrogen und ist bis heute traumatisiert davon“, schrieb er in einem mehrteiligen Posting am Dienstag auf X. Viele würden „bereuen“, dass sie damals Cap die Stimme gaben, weshalb er darauf Wert lege, sich von ihm abzugrenzen. Auf Nachfrage der „Presse“ ergänzt er am Dienstag: „Für viele in dieser Generation ist das der Elefant im Raum. Das ist etwas, worauf ich ständig angesprochen werde.“

Cap zu Kowall: „Politische Verwirrung“

Anders als er sei Cap damals nach Absprache mit Parteichef und Bundeskanzler Bruno Kreisky angetreten, schreibt Kowall weiter, „um möglichst viele junge Stimmen davon abzuhalten, zu den neu gegründeten Grünen abzuwandern“. Seine Kandidatur sei jedoch mit SPÖ-Landesparteichef Michael Ludwig „nicht abgesprochen“. Ein weiteres Argument, weshalb er kein zweiter Cap sei, sei dessen Positionierung: „Cap war im Nationalrat ein Einzelkämpfer und musste letztlich scheitern. Ich hingegen möchte das Team, das die Veränderung der SPÖ vor einem Jahr angestoßen hat, aktiv unterstützen.“

Und was sagt Cap zu der kritischen Abgrenzung seines Parteikollegen? Auf Nachfrage der „Presse“ zeigt er sich von Kowalls Ausführungen amüsiert bis irritiert: „Es muss aufgrund der Hitze eine politische Verwirrung vorliegen“, sagt er. „Der politische Gegner ist unter anderen Herbert Kickl und nicht Josef Cap.“

Kowall will „Veränderungsprozess“ fortsetzen

Kowall wiederum betont, dass er den Veränderungsprozess innerhalb der SPÖ verkörpern wolle. „Kowall wählen bedeutet, dass das Fenster für Veränderung in der SPÖ immer noch offen ist“, sagt er zur „Presse“. Der Veränderungsprozess innerhalb der SPÖ sei aus seiner Sicht noch nicht abgeschlossen.

Der Babler’schen Bewegung hat er quasi den Weg bereitet: Erst nachdem sich Kowall während der SPÖ-Mitgliederbefragung im Vorjahr traute, Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil als dritte Alternative herauszufordern, kündigte auch Andreas Babler an, anzutreten. Kowall zog zugunsten Bablers daraufhin zurück. „Ich habe sozusagen die Tür geöffnet“, sagte Kowall zuletzt in einem „Presse“-Interview. Nun „möchte ich an dem Projekt mitwirken“.