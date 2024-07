Wie es ist, keine Freunde zu haben

Immer mehr junge Menschen sind einsam – trotz ständigen Austauschs in den sozialen Medien. Oder gerade deswegen? Wie es ist, jung und einsam zu sein, warum es manchen schwerfällt, Freundschaften zu schließen, und warum „Solo-Dates“ immer beliebter werden.

„Ich kann wirklich nicht verstehen, warum ich keine Freunde habe. Ich habe keine enge Freundesgruppe, keine beste Freundin. Ich kann nicht aufhören, mich selbst zu fragen, was mit mir falsch ist“, meint TikTok-Nutzerin Erica in einem Video. Sie weint. Und sie ist nicht allein: Hunderte Menschen kommentieren unter ihrem Video: „Ich weine jeden Tag, weil ich keine Freunde habe“ oder: „Ich wünschte ich hätte jemanden, einfach irgendjemanden“. Auf TikTok und YouTube finden sich unzählige solcher Videos, manche in verzweifeltem Ton, andere versuchen, ermutigende Worte zu finden. Aber eines haben all diese Videos gemeinsam: Sie zeigen, dass sich viele junge Menschen einsam fühlen.