In ganz Europa gehen grüne Jobs verloren

Der Stellenabbau bei Fronius ist nur Österreichs Symptom einer tieferen Krise. Europas Solarindustrie hat sich verkalkuliert – und die erhoffte Rettung vor China lässt auf sich warten.

Der Überlebenskampf der europäischen Fotovoltaikbranche ist in Österreich angekommen: Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen muss der oberösterreichische Solarproduzent Fronius Hunderte Mitarbeiter abbauen. 350 Jobs wurden im Juni gestrichen, weitere 650 sollen jetzt folgen. Doch der heimische Wechselrichterhersteller ist mit seinem Schicksal nicht allein.

In ganz Europa häufen sich ­Meldungen wie diese. Nicht alle erhalten so viel mediale Aufmerksamkeit, wie etwa die Abwanderung des Schweizer Solarkonzerns Meyer Burger aus Deutschland in die USA. Mitten in der politisch erwünschten Energiewende des Kontinents muss­te die Branche seit Frühling viele Tausende Mitarbeiter auf die Straße schicken. Was passiert da?