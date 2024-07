Warum Tausende Menschen Sonne und Strand meiden

Vitiligo, die Weißfleckenkrankheit, ist eine Herausforderung, aber es gibt Therapiemöglichkeiten.

Für viele Menschen gibt es nichts Erholsameres, als die Wellen des Meeres zu spüren oder sich an einem See zu sonnen. Für rund 100.000 Menschen in Österreich bedeutet dies jedoch eine enorme Anstrengung und emotionale Belastung. Wir wissen aus einer internationalen Vitiligo-Studie, dass Schwimmbad- oder Strandbesuche für 55 Prozent der Betroffenen schwierig, bloßes Händeschütteln zur Begrüßung für jeden zweiten Betroffenen ein Problem und Friseurbesuche für 45 Prozent belastend sind.

Viele fühlen sich im täglichen Leben eingeschränkt, manche vermuten auch einen Einfluss auf ihre berufliche Karriere aufgrund von Vitiligo. Das zeigt, wie sehr Vitiligo den Alltag der betroffenen Menschen beeinträchtigen kann.

Stress und Sonnenbrände

Vitiligo gehört zu den Autoimmun­erkrankungen, bei denen das Immunsystem die Melanozyten angreift und zerstört. Die Folge sind depigmentierte, also weiße Flecken, die meist um Augen, Mund und Nase, aber auch an Ellenbogen, Knien, Knöcheln und im Genitalbereich auftreten. Vitiligo ist die häufigste depigmentierende Hautkrankheit und tritt meist um das zehnte oder 34. Lebensjahr auf.

Der Verlauf variiert oft. Nach einem ersten Schub kann die Erkrankung für längere Zeit zum Stillstand kommen oder in Schüben rasch fortschreiten. Schübe werden häufig durch Stress, Sonnenbrände oder Hautverletzungen ausgelöst.

Ablehnung und Ausgrenzung

Vitiligo ist aber nicht nur eine ­körperliche, sondern auch eine psychische Herausforderung. Betroffene erleben häufig Ablehnung und Ausgrenzung. Dies kann zu chronischem psychischem Stress, vermindertem Selbstwertgefühl, sozialen Ängsten und Depressionen führen.

Es entsteht ein Teufelskreis, da psychosozialer Stress die Krankheit weiter auslösen kann. Studien zufolge haben Menschen mit Vitiligo ein fünffach höheres Risiko, an einer Depression zu erkranken, als gesunde Vergleichspersonen.

Vitiligo ist bis heute nicht heilbar, aber die Annahme, dass Weißflecken nicht behandelbar sind, ist definitiv falsch. Wichtig ist, dass vor Therapiebeginn ein individueller Therapieplan erstellt wird. So kann die Autoimmunreaktion in der Haut durch verschiedene topisch angewendete Wirkstoffe (Kortikosteroide, Calcineurininhibitoren, Januskinashemmer) gehemmt werden, so dass neue Melanozyten in die Haut einwandern können.

Unter zusätzlicher UV-Bestrahlung (Sonne oder UVB-311-nm-Lichttherapie) beginnen diese Melanozyten dann wieder mit der Melaninproduktion und es kommt zur Bräunung der weißen Hautareale.

Auf diese Weise kann nicht nur die schubweise Ausbreitung der Vitiligo verhindert werden, sondern einzelne weiße Flecken, insbesondere im Gesicht, können auch ganz abheilen. Letztlich hängt der Behandlungserfolg aber auch wesentlich davon ab, wie regelmäßig und lange die Betroffenen die Therapien durchführen.

Früh einen Hautarzt aufsuchen

Eine frühzeitige Behandlung zeigt bessere Ergebnisse, daher sollte bereits beim Auftreten der ersten weißen Flecken ein Hautarzt aufgesucht werden. In manchen Fällen ist auch eine psychologische Betreuung empfehlenswert, damit die Betroffenen den Mut finden, ein möglichst normales Leben zu führen und ohne Angst vor Stigmatisierung soziale Aktivitäten zu genießen.

Vitiligo ist sicher eine Herausforderung, jedoch gibt es viele Therapiemöglichkeiten, die bei konsequenter Umsetzung die Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessern können.

Univ.-Prof. Dr. Angelika Hofer, Dermatologin und Leiterin der Vitiligo-Ambulanz an der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie in Graz.

