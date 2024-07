In Milwaukee geht die Thronrede erst am Donnerstagabend über die Bühne, in London schon am Mittwoch. Und dabei geht es nicht um Vorhaben und Vorlieben von King Charles, sondern um die des Premiers Keir Starmer.

In Milwaukee hat sich der König auf dem Parteikonvent bereits kurz gezeigt, das rechte Ohr bandagiert, mit emporgereckter Faust und an der Seite seiner Thronerben: J.D. Vance und Donald Trump Jr. Donald J. Trumps großer Auftritt, die Salbung und seine Thronrede, wird indessen erst in der Nacht auf Freitag über die Bühne gehen – mit einer spektakulären Show und einem Feuerwerk, mit Konfettiregen und Ballons zum Finale furioso der Krönungsmesse.

In London ist die Thronrede von King Charles schon für Mittwoch im renovierungsbedürftigen Parlament in Westminister angesetzt, das sich für diesen Anlass eigens herausputzt – mit allem „Pomp and Circumstance“, den das Königreich bereithält: mit Szepter und Krone, vermutlich jedoch ohne Kutsche, die trotz der kurzen Fahrt den Rücken und das königliche Gesäß des Monarchen und das seiner Gemahlin Camilla doch zu sehr malträtieren würde.

Diesmal kommt der Rede eine größere Bedeutung zu als sonst. Nicht, dass Charles über seine Vorhaben und Vorlieben sprechen würde – über Architektur, ökologische Landwirtschaft, den Klimawandel und Polo. Der König, so ist es festgeschrieben, verliest bloß die Regierungserklärung Keir Starmers, des neuen Premiers. Die Labour-Regierung stellt manches auf den Kopf, und das konveniert auch in gewissem Sinn dem König. Der King und Sir Keir – vor zehn Jahren vom damaligen Kronprinzen in den Adelsstand erhoben –, der Blaublütige und der Rote, könnten gut Freund werden.

