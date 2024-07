Muss man sich am Yppenplatz fürchten, Frau Bezirksvorsteherin?

Stefanie Lamp: Fürchten muss man sich nicht, aber wir sind alle sehr bestürzt, wütend und traurig, dass sich eine Situation an so einem Ort so zuspitzt. Denn das ist ein Platz, der irrsinnig wichtig ist für unseren Bezirk. Ein Platz, an dem alle zusammenkommen und der in einem so dicht besiedelten Gebiet auch dringend gebraucht wird. Es gibt so wenig öffentlichen Raum für die Menschen, die hier leben, dass wir ganz besonders darauf schauen müssen, dass der Yppenplatz bewahrt wird als das was er ist: ein Ort des friedlichen Zusammenkommens. Und man muss mit aller Kraft daran arbeiten, dass solche Vorfälle nicht mehr passieren.