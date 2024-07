Traktor mit Wasserstoffantrieb - Prototypen gibt es, aber auch Zweifel, ob sich solche Zugmaschinen durchsetzen werden. Realistischer und wichtiger ist der Einsatz von Wasserstoff in Industriebereichen, für die es ansonsten keine CO 2 -neutrale Alternative gibt.

Die Prüfer der EU bezweifeln die EU-Ziele in der Wasserstoff-Strategie. Auch die Mitgliedsländer bekommen Kritik ab.

Der Rechnungshof fordert zwar kein „Zurück an den Start“, aber doch ein Innehalten der EU-Kommission: Auf diesen einen Satz lässt sich das Ergebnis des Berichts des EU-Rechnungshofes über die Wasserstoff-Strategie der EU-Kommission bringen. Diese Strategie ist erstmals 2020 präsentiert und dann 2022 überarbeitet worden.

Wasserstoff kann in Bereichen, in denen die Emission von Treibhausgasen kaum oder überhaupt nicht auf Null heruntergefahren werden kann, eine Alternative zur Umrüstung darstellen – allerdings nur dann, wenn die Energie für die Elektrolyse, die eingesetzt wird, um Wasserstoff zu erzeugen, CO 2 -neutral ist. Dies bedeutet, dass der Strom aus erneuerbaren Quellen oder Biomasse stammt. Betroffen sind vor allem die petrochemische Industrie, sowie die Produktion von Zement und Düngemitteln.

Unterschiedliche Annahmen

Die EU hat sich dazu ambitionierte Ziele gesteckt: So sollen bis Ende 2024 sechs Gigawatt Elektrolyseuren installiert sein, um bis zu einer Megatonne erneuerbaren Wasserstoff zu erzeugen. Bis 2030 sollen 40 Gigawatt installiert sein und zehn Megatonnen zu produzieren und zehn weiterer zu importieren. Dafür bedarf es sowohl einer Speicher- als auch einer Leitungs-Infrastruktur. Die EU-Strategie lässt in einer Übergangsphase auch den Einsatz „CO 2 -armer“ Energie zu – etwa mit Gas, sofern das Kohlendioxid abgeschieden wird. Aber auch dafür ist eine Leitungs-Infrastruktur notwendig.

Die Prüfer in Luxemburg gehen davon aus, dass „die EU ihre für 2030 gesetzten Ziele für Erzeugung und Import von erneuerbarem Wasserstoff voraussichtlich nicht erreichen“ werden. Deshalb fordern die Prüfer, „die EU-Ziele einem Realitätscheck zu unterziehen“. Unter anderem wird bemängelt, dass bei der Zielformulierung auch wesentliche Fragen offen gelassen worden seien – zum Beispiel die der Effizienz. Es gebe einen nicht unerheblichen Unterschied zwischen des Energieaufwands und Wasserstoff-Output, es kommt zu Energieverlusten. Außerdem zeigen sich in unterschiedlichen Dokumenten der EU unterschiedliche Effizienz-Annahmen – die Streuung der Annahmen bei einer Elektrolyse-Kapazität von 40 GW geht von 4,4 bis 5,6 Megatonnen.

Keine Abschätzung der Folgen

Angemerkt wird vom EU-RH auch, dass die Kommission vor der Festlegung der EU-Ziele „keine soliden Analysen“ durchgeführt habe. „Es erfolgte keine Aufschlüsselung in verbindliche Ziele für die Mitgliedstaaten, und nicht alle Mitgliedstaaten haben eigene Ziele festgelegt.“ Und außerdem: „Wenn sie dies doch getan haben, so stimmten diese nationalen Ziele nicht unbedingt mit den Zielen der Kommission überein.“

Den Rechtrahmen für erneuerbaren Wasserstoff beurteilt der Rechnungshof als abgeschlossen, wiewohl kritisiert wird, dass den Rechtsvorschriften keine Folgenabschätzung (etwa hinsichtlich der Produktionskosten) vorangegangen ist. Auch bei der Standardisierung und Zertifizierung gebe es noch Baustellen. Für die Industrie wird als problematisch erachtet, dass es unterschiedliche Programme zur Förderung des Umstiegs auf Wasserstoff gebe, und unterschiedliche Regulierungen für diese Programme. Der Rechtsrahmen für CO 2 -armen Wasserstoff ist jedoch noch nicht vollständig, es fehlt an Regulierungen.

Weitere Empfehlungen der Prüfer: Festlegen eines EU-Fahrplans und dessen Überwachung; verlässliche Daten zur nationalen Finanzierung zusammenstellen, Genehmigungsverfahren in den Mitgliedsländern überwachen und „eine klare Entscheidung über Unterstützungs- und Koordinierungsmaßnahmen mit der und für die Wasserstoffindustrie zu treffen“.

Stef Blok, das im EU-Rechnungshof zuständige, koordinierende Mitglied für diesen Bericht, meint: „Es ist nun die Zeit gekommen für die nächsten notwendigen Schritte. Wir rufen auf zu einem Reality-Check, bei dem man sich der geopolitischen Situation bewusst sein und klaren Kurs bei der Dekarbonisierung halten muss.“ Die Wettbewerbsfähigkeit der EU dürfe darunter jedenfalls nicht leiden.

In Bezug auf den Erfolg der Wasserstoff-Strategie habe der Rechnungshof ein gemischtes Bild festgestellt. Aber, bei aller Kritik: Blok sagt, dass die Kommission „Anerkennung verdient, dass der Rechtsrahmen für erneuerbaren Wasserstoff geschaffen worden ist.“ Und schließlich: „Notwendig ist eine bessere Abstimmung der Wasserstoff-Strategie zwischen der EU und den Mitgliedsländern. Wir rufen die Kommission dazu auf, die Koordinations-Rolle zu übernehmen.“

>> Der komplette Bericht des EU-Rechnungshofes