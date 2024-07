Grüne Hilfe fix: Von der Leyen vor Wiederwahl

Eine Mehrheit der grünen Fraktion wird am Donnerstag trotz bisheriger Kritik die Wiederwahl der deutschen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterstützen. Das bestätigte Thomas Waitz gegenüber der „Presse“.

„Nicht alle werden sie wählen, aber eine Mehrheit in der Fraktion wird für Ursula von der Leyen stimmen“, kündigte am Dienstag der grüne EU-Abgeordnete und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, Thomas Waitz, im Gespräch mit der „Presse“ an. Obwohl aus dem grünen Lager nach wie vor Kritik an der deutschen CDU-Politikern kommt, da sie Ende vergangenen Jahres von ihren ehrgeizigen Plänen zur Erreichung der Klimaschutzziele (Green Deal) abgerückt ist, dürfte ihr die Unterstützung eines Großteils der Fraktion für ihre Wiederwahl am Donnerstag sicher sein. Das ließen auch weitere grüne Abgeordnete durchklingen. Ohne die Hilfe der Grünen wäre ihre Bestellung eine Zitterpartie geworden.