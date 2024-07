Jubel für das neue Stück von Anne Teresa de Keersmaeker und Radouan Mriziga: Ein Fest des Lebens und der Männlichkeit. Bravourös.

Vier Männer tanzen zu Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Was heißt tanzen? Sie springen und flattern wie die Vögel. Sie robben über den Boden und halten die Hand auf für ein Almosen. Sie gleiten mit imaginierten Schlittschuhen über winterliches Eis. Der Schweiß, den sie sich hingegen in Vivaldis musikalisch gleißender Sommesonner von der Stirn wischen, ist echt. Die Vier verausgaben sich derart, dass sie zwischendurch die nass getropfte Bühne aufwischen müssen.

Es sind völlig unterschiedliche Tänzer, die Anne Teresa De Keersmaeker und Radouan Mriziga für ihre gemeinsame, sehr dynamische Choreografie „Il Cimento dell‘Armonia e dell‘Inventione“ ausgesucht haben (Vivaldi veröffentlichte 1725 eine gleichnamige Sammlung von zwölf Violinkonzerten, von denen vier den „Jahreszeiten“-Zyklus bilden).

Eine Klasse für sich: Breakdancer Nassim Baddag

Ausdrucksstark und pantomimisch beredt: Boštjan Antončič, der Älteste der vier, der auch im Video von Keersmaekers „Vocabularium“ im Odeon zu erleben war. Lav Crnčević (der Spielfreude mit komödiantischem Talent vereint) und José Paulo dos Santos steppen, oder besser: stampfen (ohne Steppschuhe) Vivaldis Primavera-Motiv ohne Musik – ein großartiger Moment: ebenso virtuos wie amüsant. Eine Klasse für sich ist Breakdancer Nassim Baddag, der es schafft, den Eindruck zu erwecken, auf ihn würde die Schwerkraft nicht wirken, wenn er sich im Kopfstand in Zeitlupe biegt und wendet.

Es ist eine Feier des Lebens, auch der Männlichkeit, die am Ende unvermittelt in eine Mahnung vor dem drohenden Klimawandel kippt. Blinkende Neonröhren und ein mit verfremdeter weiblicher Stimme vorgetragenes Gedicht von Asmaa Jama, in dem davor gewarnt wird, dass die Erde zum Friedhof werden könnte, triggern eine tief schlummernde Furcht, all das Schöne, das Vivaldi so betörend in Musik gegossen hat, könnte verloren sein. Das Publikum blieb unbeirrt positiv und spendete begeistert Beifall (17., 18.7., Volkstheater).

Mutter und Tochter Salamon

Ganz weiblich ist hingegen Eszter Salamons Stück „Monument 0.7: M/Others“ (17.7., Mumok). Sie geht auf Tuchfühlung mit ihrer greisen Mutter, nimmt sie in den Arm, beugt sich schützend über sie, legt die Stirn an die ihre, lässt sich selbst berühren und halten wie ein Kind. Während man im Raum eine Stecknadel fallen hören könnte (es gibt keine Musik), beginnt die Energie zwischen den beiden Frauen zu fließen. Ein heilsamer Anblick.