US-Studie weist giftige Metalle in Tampons nach

Ob Bio- oder herkömmliche Baumwolle war in der Studie nur wenig relevant. LOU BENOIST

Kein Grund zur Panik, betonen die Autorinnen und Autoren der Studie. Trotzdem wurden Spuren giftiger Metalle in Tampons diverser Marken nachgewiesen.

Obwohl diverse Start-ups jüngst mit Menstruationstassen und -unterwäsche in den Markt drängten, erfreut sich der klassische Tampon immer noch großer Beliebtheit, um der monatlichen Blutung Einhalt zu gebieten. Nun wirft aber eine Studie, die im US-Wissenschaftsjournal Environment International veröffentlicht wurde, Fragen zur Verträglichkeit der Produkte auf.

Das Forschungsteam der Columbia Universität untersuchten 30 Tampons von 14 verschiedenen Marken aus dem US-amerikanischen und europäischen Raum auf Spuren von den Metallen Arsen, Barium, Kalzium, Kadmium, Kobalt, Chrom, Kupfer, Eisen, Mangan, Quecksilber, Nickel, Blei, Selen, Strontium, Vanadium und Zink. Zwölf der Metalle konnten in allen Tampons nachgewiesen werden, Quecksilber und Chrom wurden nur in wenigen Proben nachgewiesen.

Wie kamen die Metalle in die Tampons?

Ob der Tampon aus Biobaumwolle hergestellt war oder in einem Plastikapplikator zum Einführen verpackt war, hatte keinen Einfluss auf die Werte. Weil das Problem sich über alle Proben hinweg durchzog, entschied sich das Forschungsteam auch dafür, einzelne Markennamen nicht zu nennen. Wie die Metalle in die Tampons gerieten, ist derweil unklar. Die dafür verwendete Baumwolle könnte durch Luft, Boden oder Bewässerung sowie den Einsatz von Pestiziden den Metallen ausgesetzt gewesen sein. Aber auch der Verarbeitungsprozess oder die beigefügten Inhaltsstoffe könnten Auslöser sein.

Die Autorinnen und Autoren der Studie betonen zwar, dass die Ergebnisse kein Grund zur Panik seien. Einige der nachgewiesenen Metalle sind harmlos für den Menschen. Andere Metalle wie Arsen und Blei waren nur in sehr geringen Mengen in den Proben vorhanden. Außerdem konnten zwei frühere Studien keine signifikant höheren Konzentrationen der Metalle im Blut von Frauen nachweisen, die Tampons verwenden, als im Blut von jenen, die sie nicht verwenden. Trotzdem sei mehr Forschung an Tampons von Nöten, um gesundheitliche Folgeschäden durch das Verwenden von Tampons über lange Zeiträume ausschließen zu können. (red)