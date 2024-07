US-Großbank Morgan Stanley macht deutlich mehr Gewinn

Im zweiten Quartal stieg der Nettogewinn des Instituts um 40,9 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar. Die Einnahmen im Investmentbanking sprangen um 51 Prozent in die Höhe.

Die US-Großbank Morgan Stanley profitiert von einer Erholung im Investmentbanking. Im zweiten Quartal stieg der Nettogewinn des Instituts von 2,2 Milliarden Dollar vor Jahresfrist um 40,9 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar (2,8 Milliarden Euro), wie Morgan Stanley am Dienstag mitteilte. Die Einnahmen im Investmentbanking sprangen um 51 Prozent auf 1,62 Milliarden Dollar in die Höhe.

Bessere Konjunkturaussichten, die Erwartung von Zinssenkungen in den USA und steigende Aktienmärkte haben nach einer fast zweijährigen Durststrecke an der Wall Street zu mehr Übernahmen, Verkäufen von Schuldtiteln und Aktienemissionen geführt. Auch Konkurrenten wie Goldman Sachs, JPMorgan und Citi hatten zuletzt deutliche Zuwächse in dem Geschäft gemeldet. Nach Angaben der Finanzplattform Dealogic stiegen die weltweiten Erträge im Investmentbanking im ersten Halbjahr um 17 Prozent auf 41,6 Milliarden Dollar. (APA/Reuters)