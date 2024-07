Spaniens Wirtschaft dürfte bis 2027 weiter wachsen

Die spanische Wirtschaft dürfte laut Wirtschaftsminister Cuerpo auch in den Jahren bis 2027 jährlich um rund zwei Prozent wachsen.

Spaniens Wirtschaft dürfte nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo bis 2027 jährlich um durchschnittlich über zwei Prozent zulegen. „Die spanische Wirtschaft wird in den nächsten Jahren weiter stark wachsen“, sagte Cuerpo am Dienstag zu Journalisten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte heuer um 2,4 Prozent steigen und 2025 um 2,2 Prozent zulegen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres habe es gute Konjunkturdaten gegeben.

In der Folge werde sich das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf knapp drei Prozent des BIP verringern und in den kommenden Jahren weiter sinken, fügte Haushaltsministerin Maria Jesus Montero hinzu. Dadurch werde die Schuldenstandsquote - also das Verhältnis von Schulden zur Wirtschaftskraft - 2027 auf knapp unter 100 Prozent sinken.

Die EU-Kommission traut Spanien in ihrer jüngsten Prognose für 2024 rund 2,1 Prozent Wachstum zu, das sich im nächsten Jahr allerdings auf 1,9 Prozent abschwächen dürfte. Die Brüsseler Behörde geht davon aus, dass die Schuldenstandsquote in diesem Jahr auf 105,5 Prozent sinkt und 2025 weiter auf 104,8 Prozent fällt. (APA/Reuters)