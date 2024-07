Verbotene Einlagenrückgewähr: Was es damit auf sich hat

Bei der Aufarbeitung der Großinsolvenz rücken Transaktionen innerhalb des Konzerns in den Fokus. Was ist der rechtliche Hintergrund?

Wien. Bei der Signa-Gruppe geht es nun Schlag auf Schlag. Vorige Woche wurde bekannt, dass der Sonderverwalter der Holding gegen den früheren Abschlussprüfer eine Klage eingebracht hat. Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 seien nicht ordnungsgemäß geprüft und ein unbeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden, obwohl die Signa Holding da schon hätte Insolvenz anmelden müssen, lautet der Vorwurf.

Ob sich das bestätigen wird, ist offen. Aber auch bei in die Pleite geschlitterten Signa-Töchtern wird dem Vernehmen nach nicht nur die Rolle von Gesellschaftsorganen, sondern zunehmend auch jene von Prüfern und Beratern hinterfragt. Eines der großen Themen ist verbotene Einlagenrückgewähr: So sollen hohe dreistellige Millionenbeträge unrechtmäßig von Konzernunternehmen an die Holding geflossen sein.