Die Welt in Schieflage - und wie die Polykrise bewältigt werden kann

Ganzheitlich zu denken. Nicht mehr und nicht weniger fordert ein Wissenschaftsrat der Vereinten Nationen. Er legt einen Bericht über die Gleichzeitigkeit vieler verschiedener Szenarien vor, die aus dem Gleichgewicht sind.

Die Welt ist voller Herausforderungen und Krisen. Das ist nicht neu. Und auch nicht, dass es dazu einen umfassenden Bericht gibt. Die meisten dieser Reports sind das Ergebnis langer, aufwendiger Recherchen und gehen in die Tiefe.

Das Umweltprogramm der Vereinten Nation (UNEP) hat selbst viele solcher Arbeiten herausgegeben, legt nun aber eine neue Publikation vor: Sie ist eine, die nicht nur über einen Tellerrand schaut, sondern einen Blick über viele Tellerränder sucht.

Eine Krise mit vielen Facetten

Die Arbeit „Neue Horizonte ansteuern“ wurde vom Wissenschaftsrat der UNEP koordiniert. Die Arbeit wurde durch Fokusgruppen ergänzt. Die Stärke des Berichts sind nicht nur die Einzelaufnahmen, sondern das Zusammenführen dieser unterschiedlichen Themen.

Die Experten erkennen derzeit einige parallel laufende Entwicklungen, die nicht getrennt von einander betrachtet werden dürfen: Künstliche Intelligenz, der Druck auf die natürlichen Ressourcen (Biodiversität), neue Formen von Konflikten, Vertreibung von Menschen und deren Flucht, immer größer werdende Ungleichheiten, Vertrauensschwund, Schwächung der Institutionen, Mis-Information und eine zunehmende Multipolarität. All dies sind Ingredienzien für eine – wie sie Experten benennen – „Polykrise“.

Die bisherige Betrachtung hat eine Dreifach-Krise in den Mittelpunkt gestellt: die Klimakrise, den rasanten Verlust der Artenvielfalt und die um sich greifende Umweltverschmutzung.

Die Polykrise ist vor allem von einem gekennzeichnet: von der Beschleunigung. Beim Abbau der Ressourcen, Einsatz fossiler Energien, bei der Produktion von Gütern, Verschmutzung, beim Wasserverbrauch und schließlich beim Bruttoinlandsprodukt.

Schlummernde Mikroben wachen auf

Trotz der Versprechungen auf der Klimakonferenz in Paris und in den Jahren danach steuert die Erde derzeit auf eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur von 2,1 bis 3,9 Grad Celsius zu, als dass diese Erwärmung bei 1,5 Grad begrenzt werden kann. Meteorlogen berichten davon, dass die Durchschnittstemperatur der vergangenen 13 Monate 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen. Und mittlerweile sorgt die Erwärmung der Tundra-Region dafür, dass sich einst eingefrorene Mikroben wieder verbreiten können – das Tauen des Permafrosts hat in Sibirien zu seinem Ausbruch von Anthrax geführt, dem Tausende Rentiere zum Opfer gefallen sind.

Auch der Verbrauch von kritischen Mineralien, die für Photovoltaik, Windkraftanlagen und Batterien notwendig sind, ist nicht nur Teil der Lösung (zumal erneuerbare Energien ermöglicht werden), sondern auch ein Teil des Problems, weil dieser Abbau der Materialien in der heutigen Form für mehr Umweltbelastung sorgt.

Ähnlich bei der Künstlichen Intelligenz (KI) und digitale Transformation: Auch hier sind kritische Mineralien, seltene Erde und Wasser Themen, die vernetzt angegangen werden müssen. KI ist auch für sich ein bestimmender Faktor, denn diese Technologie hat auch eine Kehrseite, wenn sie für Waffen und Kriege eingesetzt wird.

Doppelt so viele Vertriebene wie vor zehn Jahren

Die Zahl bewaffneter Konflikte ist in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen, das oberste Prinzip demokratischer Gesellschaften, „Rule of Law“, ist immer öfter beeinträchtigt und schwindet. All das führt zu einer Zerstörung von Ökosystemen und Lebensräumen und führt zu einer Vervielfachung der Verschmutzung.

Die Menschen, die in diesen Krisen-Regionen leben, geraten immer stärker unter Druck – entweder weil sie zwischen die einander bekämpfenden Kriegsparteien geraten sind, oder weil sie aus den ihnen angestammten Gebieten vertrieben werden. 1,5 Prozent der Weltbevölkerung – jeder 69. - wird gewaltsam aus der Heimat vertrieben – doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren.

Vor diesem Hintergrund „braucht die Welt einen neuen Sozial-Vertrag, fordert der Bericht. In Entscheidungsprozesse müssen mehr Menschen eingebunden werden, insbesondere indigene Bevölkerungen und Menschen, die nicht in den Zentren leben. Vor allem Jüngeren muss eine stärkere Stimme gegeben werden.

Schlussfolgerund des Berichts: Die Herausforderungen beschleunigen sich, deshalb muss sich auch die Reaktion auf solche Veränderungen beschleunigen und rascher an neue Situationen anpassen. Deshalb sei es für Regierungen und Gesellschaften wichtig, Indikatoren zu entwickeln und die auch in kürzeren Abständen zu prüfen. Eine gute Governance ist entscheidend, vor allem auch, um den Menschen Daten und Wissen dann zur Verfügung zu stellen, wenn sie sie benötigen.

Voraus-Sicht, gepaart mit Vorsicht

Von zentraler Bedeutung ist schließlich, dass Voraus-Sicht und Vorsicht die Bedeutung bekommen, die angebracht und nötig ist. „Die Menschen heute leben mit den Folgen, die in der Vergangenheit ausgelöst worden sind, weil zu wenig über die Konsequenzen nachgedacht worden ist.“ (Oder diese Folgen wider besseres Wissen unter den Teppich gekehrt worden waren, Anm. d. Red.).

Entscheidungen seien getroffen worden, die „wenig durchdacht waren“. Als Beispiel dafür werden exemplarisch die fossilen Energieträger genannt. „Dies ist bei Öl, Gas, Kohle der Fall, bei Einwegplastik“, heißt es, „oder bei schädlichen Chemikalien, die die Gesundheit von Millionen Menschen beeinträchtigt haben.“

Es gibt viele bedenkliche Entwicklungen, trotzdem stimmt der Bericht nicht pessimistisch: „So wie sich die Auswirkungen der multiplen Krise verstärken, so können sich auch die Lösungsansätze potenzieren.“ Von denen gebe es schon viele, die noch mehr Wirkung auf den Boden bringen, wenn sie gebündelt und vernetzt angewandt werden. Es gibt eine Chance auf Lösung dieser vielfachen Krise, wenn bei den Antworten genauso vernetzt vorgegangen wird, wie sich derzeit die Auswirkungen darstellen.

Dass diese Erkenntnis nicht ganz neu ist, zeigt der Verweis der Autorengruppe auf einen mittelalterlichen Dichter, der im Persischen Raum im 13. Jahrhundert gelebt hat. Jalaluddin Rūmī: „Die Erde wird zu Gold, wenn sie in der Hand von Weisen ist.“

>> Der komplette Bericht