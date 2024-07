Vier Stunden Aufenthalt: Kritik am Krisenmanagement der ÖBB

Ein Railjet der ÖBB am Hauptbahnhof in Wien. Wer derzeit mit dem Zug reist, benötigt viel Geduld.

Ein Railjet der ÖBB am Hauptbahnhof in Wien. Wer derzeit mit dem Zug reist, benötigt viel Geduld. Valerie Voithofer

Auf der Südbahnstrecke sind am vergangenen Freitag nach Unwettern hunderte Kunden der ÖBB festgesessen. Während die betroffenen Fahrgäste im steirischen Unzmarkt von Feuerwehr und Rettung betreut wurden, gab es für die Passagiere in Knittelfeld vier Stunden lang weder Getränke noch Informationen.

Die Reise sollte von Wien nach Lienz gehen, doch für eine 38-jährige Wienerin wurde die Fahrt zur Odyssee. Unwetter beschädigten am späten Freitagnachmittag die Oberleitung, weshalb die Südbahnstrecke zwischen Neumarkt in der Steiermark und Friesach in Kärnten gesperrt werden musste. Worüber sich die Juristin ärgert, ist nicht die unvorhersehbare Sperre, sondern die mangelnde Kommunikation auf Seiten der ÖBB: „Dass ein staatsnahes Unternehmen, das für die Infrastruktur in diesem Land zuständig ist, nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Krisenmanagement auf die Beine zu stellen, hat mich dann doch überrascht.“

„Eine Manner-Schnitte hätte schon gereicht“

Weder Fahrgäste noch der Zugbegleiter selbst hätten Informationen bekommen, berichtet die Frau. „Ein Hinweis, ob und wann es weitergeht, hätte die Situation entspannt. Ebenso eine Flasche Wasser oder es hätte auch schon eine Manner-Schnitte gereicht. Doch leider gab es weder Informationen noch Serviceleistungen.“ Nachdem die Passagiere bereits eineinhalb Stunden in Mürzzuschlag festgesessen waren, dauerte der Aufenthalt in Knittelfeld vier Stunden, bevor es zuerst weiter nach Unzmarkt und dann Villach ging. Den Bahnhof in Villach erreichten die strauchelnden Bahnfahrer um 5.00 Uhr, also mehr als zwölf Stunden nach der Abfahrt in Wien (16.18 Uhr). Planmäßig beträgt die Fahrtzeit von Wien nach Villach viereinhalb Stunden.

Die Juristin aus Wien war in Villach nicht mehr an Bord des Railjets 631. Sie brach ihre Urlaubsreise in Unzmarkt ab und entschied sich für eine Rückfahrt nach Wien und damit gegen den geplanten Wanderurlaub in Tirol. Auch die 38-Jährige war in Summe zwölf Stunden unterwegs. „Ich wusste weder, wo ich im Fall des Falles ein Zimmer bekommen würde, noch, ob ich mein Ziel überhaupt erreiche“, erzählt sie im Gespräch mit der „Presse“. Andere Reisende seien in Unzmarkt auf Taxis umgestiegen oder von Verwandten abgeholt worden.

ÖBB bitten um Entschuldigung

Bei den ÖBB entschuldigt man sich bei den betroffenen Fahrgästen und kündigt an, den Vorfall analysieren zu wollen, „um zukünftig besser kommunizieren zu können“, erklärt Pressesprecher Bernhard Rieder schriftlich. Nicht bekannt sei den ÖBB „die Notwendigkeit eines Einsatzes von Rettungskräften in Unzmarkt.“ Dort saßen jene Passagiere fest, die Richtung Wien unterwegs waren. Laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ versorgte das Rote Kreuz alleine am Freitag 1300 Fahrgäste mit Trinkwasser, für Kinder gab es Snacks und Süßigkeiten. Erst am Sonntagvormittag beendete das Rote Kreuz seinen Einsatz.

Wenig Positives berichten Fahrgäste auch über die Situation auf der Franz-Josefs-Bahn. Kurzfristig und ohne weitergehende Informationen fallen dort seit Wochen immer wieder Verbindungen zwischen Krems und Wien bzw. in die Gegenrichtung aus. Auch Verspätungen von einer halben Stunde bei einer planmäßigen Fahrtzeit von etwas mehr als einer Stunde sind keine Seltenheit.

Bei den ÖBB spricht man von einer Langsamfahrstelle nach einer Kollision zwischen einem Bagger und einem Güterzug bei St. Andrä-Wördern bzw. von langfristig geplanten Bauarbeiten bis 2. September. Informationen dazu gibt es aber weder in der ÖBB-Scotty-App noch auf den Bahnhöfen. „Ab September werden die Fahrtzeiten wieder deutlich beschleunigt“, sagt Pressesprecher Bernhard Rieder.