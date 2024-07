Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, bedauert die Störung der U6. Wegen Bauarbeiten werde es für die Fahrgäste noch „ein paar unangenehme Sommer“ geben.

„Ich habe volles Verständnis dafür, dass sich die Menschen ärgern“, sagt Alexandra Reinagl. Als die Geschäftsführerin der Wiener Linien kurz vor sechs Uhr früh von einem Anruf geweckt wurde, sei ihr schon klar gewesen, dass es etwas Unangenehmes sein muss, erzählt sie im Gespräch mit der „Presse“. Und ja, der Vorfall auf der Linie U6 – ein Gleisbettsauger war in der Nacht entgleist und musste geborgen werden – hat viele Kundinnen und Kunden verärgert. Denn für mehrere Stunden konnte die U6 zwischen Burggasse/Stadthalle und Michelbeuern/AKH nicht fahren. Die Fahrgäste mussten auf andere Verkehrsmittel ausweichen und zum Teil große Umwege auf sich nehmen.

Und das zu einer Zeit, in der ohnehin schon einige Strecken wegen Bauarbeiten nicht bedient werden können. „Es ist heiß, parallel zu unseren Baustellen ist auch noch ein Teil der Stammstrecke der ÖBB gesperrt. Wenn dann noch so etwas wie heute passiert – in diesem Fall war es ein Anwendungsfehler einer Auftragsfirma –, ist das Pech und unangenehm für alle. In einem fragilen System fällt das dann besonders auf.“

Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, im Gespräch mit „Presse“-Redakteur Erich Kocina. Clemens Fabry

Zwar habe man schnell reagiert, Personal bereitgestellt, das die Menschen bei der Suche nach Möglichkeiten zur Weiterfahrt unterstützte, habe Ersatzbusse organisiert und die Linie 5 verstärkt geführt. Auch die Bikesharing-Fahrräder entlang der U6 habe man verstärkt, damit einige Fahrgäste auf diese Weise weiterkamen. Doch natürlich lässt sich die U-Bahn auf diese Weise nicht komplett ersetzen. Immerhin, nachdem das Fahrzeug geborgen und die Sicherheit der Strecke überprüft worden war, konnte der Betrieb um die Mittagszeit wieder aufgenommen werden.

„Ein paar unangenehme Sommer“

Aber es wird wohl noch einige Zeit mühsam werden für die Fahrgäste, das weiß auch Reinagl: „Das Netz ist in die Jahre gekommen – unseres und das der ÖBB. Wir müssen unsere Gleise erneuern. Ich kann nicht warten, bis die ÖBB fertig sind, und sie können nicht auf uns warten.“ Auch wenn nichts Unvorhergesehenes wie die Entgleisung des Gleissaugers passiert, wird es also noch Einschränkungen geben. Und das nicht nur diesen Sommer – schließlich stehen allein auf der ÖBB-Stammstrecke noch weitere Saisonen mit großen Sperren an. „Es werden ein paar unangenehme Sommer kommen“, sagt Reinagl. „Aber wenn die Dinge fertig sind, wird es besser.“