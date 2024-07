Tatort Yppenplatz in Wien-Ottakring.

Tatort Yppenplatz in Wien-Ottakring. APA / Alex Halada

Nach gewalttätigen Vorfällen in Wien kündigt Bürgermeister Michael Ludwig im Gespräch mit der „Presse“ an: Die schnelle Eingreiftruppe wird personell aufgestockt. Die Stadt will die Wiener Polizei übernehmen.

Wien. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Syrern, Afghanen und Tschetschenen im öffentlichen Raum sorgen in Wien für Verunsicherung. Verstärkt wurde dieses Gefühl durch eine Schießerei mit zwei Schwerverletzten am Yppenplatz (Wien-Ottakring) am Sonntag, einem multikulturellen, hippen Ort. Dort war es offenbar zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Drogen-Milieu gekommen. „Das ist mit Sicherheit eine unübliche Häufung von Delikten, gegen die mit aller Härte vorzugehen ist“, erklärt Bürgermeister Michael Ludwig im Gespräch mit der „Presse“.