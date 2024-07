Diese Promenadenmischung ist auf Seeufer spezialisiert

Mit ihrer „Promenadenmischung“ überrascht Leonie Humitsch seit der Pandemie Spaziergänger am Millstätter See. Nun erobert ihre Tanzperformance neue Ufer.

Es wird ein bisschen knapp. Zweimal tritt die Promenadenmischung in diesem Sommer in Erscheinung, am kommenden Dienstag in Millstatt, just schon tags darauf in Lunz am See. Aber Leonie Humitsch ist entspannt: „Das geht sich schon aus. Man muss sich nur vorher Zeit nehmen, um sich die jeweilige Örtlichkeit einzupflegen.“

Weshalb Humitsch nun dieser Tage schon einmal aufbricht, um das neue Ufer des Lunzer Sees unter die Lupe zu nehmen. Seen und deren Ufer: Das ist ihr Revier, auf das sie sich spezialisiert hat; hier taucht die Tänzerin gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern auf, um Spaziergänger zu überraschen.

Entstanden ist die Idee dazu 2020, in der Pandemie. Der Wunsch, Kunst in dieser Zeit möglich zu machen, traf damals auf Humitschs generelle Mission, „zeitgenössischen Tanz zu den Leuten zu bringen“. In Millstatt, wo die gebürtige Kärntnerin immer wieder arbeitet, fiel ihr Blick auf die Promenade. „In Millstatt passiert viel Kunst, aber die Promenade wird eigentlich nicht genutzt.“

Mischung mehrerer „Rassen“

Sieben Köpfe umfasst ihre Gruppe: Neben Humitsch mit Silvia Salzmann eine zweite Tänzerin, dazu fünf Musikerinnen und Musiker an Geige, Cello, Kontrabass und Percussion, die mit ihren jeweiligen Spezialisierungen in Jazz, Pop und Folk für Humitsch in gewissem Sinn für „Highlights verschiedener Rassen“ stehen, die sich in der Promenadenmischung vereinen. Deren Eigenkompositionen, kombiniert mit der Choreografie, bilden das Grundgerüst. Wichtig sei auch, „dass man sich gut kennt und gut spürt und flexibel reagieren kann“, berichten Humitsch und Cellist Carles Muñoz Camarero von den Herausforderungen des sommerlichen Freiluft-Projekts.

Sonne, Regen, Kirchenglocken

Gleißende Sonne, Regen, Kirchenglocken spielen ebenso hinein wie das gemischte Publikum: Menschen, die bewusst mit dabei sind, treffen da auf „Laufkundschaft“ aus Einheimischen und Urlaubern, die zufällig des Weges kommen. Auch die Performance startet organisch: Da beginnt hier ein Musiker zu spielen, kommt dort ein anderer dazu, erheben sich die Tänzerinnen, die zuvor vielleicht wie Flaneurinnen auf einer Bank gesessen sind.

Sie selbst habe sich „schon als kleines Wuzerl gern zu Musik bewegt“, erzählt Humitsch von ihrem Werdegang. Als sie fünf war, meldete sie ihre Großmutter in der Ballettschule an; später studierte sie am Mozarteum und am ehemaligen Wiener Konservatorium. Gerade weil sie selbst auch immer musiziert hat, sagt sie, wolle sie Tanz mit Musik, aber auch Literatur und bildender Kunst verbinden. So tanzt sie auch immer wieder auf Vernissagen. „Imprinting“ hieß ein Projekt in einer alten Fabrik in Kombination mit einer Fotoausstellung, wo es um die Frage ging, was einen prägt und zu dem macht, der man ist.

An Seen mangelt es nicht

Es gebe gewisse Hemmschwellen, was den zeitgenössischen Tanz betrifft, sagt sie, die sie zu planieren versuche. Nicht in Wien mit seinem Impulstanz Festival. Aber in ländlichen Gebieten, vor allem, wenn es an den örtlichen Stadttheatern kein Tanzprogramm gebe. Humitsch arbeitet am Festspielhaus St. Pölten als Tanzvermittlerin, leitet vor internationalen Produktionen sogenannte Bewegte Einführungen, bei denen sich der Student ebenso wie die 70-jährige Dame in Abendrobe vor der Vorstellung mit ihr bewegen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses bietet sie Tanztrainings, „um sich im wahrsten Sinn des Wortes vom Büroalltag wegzustrecken“.

Um Verletzlichkeit geht es nun bei den Lunzer Wellenklängen. Der Auftritt ist der erste ihrer Promenadenmischung abseits von Millstatt und als Spaziergang gemeinsam mit Autorin Jaqueline Scheiber konzipiert.

An Seen (und Flüssen) mangle es Österreich ja nicht, sagt Carles Muñoz Camarero, den es vor zehn Jahren aus Barcelona nach Wien verschlagen hat. Weitere Auftritte in Wassernähe sind schon in Planung: Im Winter kommt man in die Seestadt Aspern, im Rahmen des Wiener Musikalischen Adventkalenders. Und für 2025 sind schon Besuche an der Traisen, in Tulln an der Donau und am Donau-Alt­arm in St. Andrä-Wördern geplant.

Auf einen Blick Promenadenmischung ist eine Musik- und Tanzperformance für Seepromenaden. Tänzerin Leonie Humitsch kombiniert Eigenkompositionen im „Modern Jazz-Folk“ mit zeitgenössischem Tanz. 23. Juli, Seepark Millstatt, 20 Uhr. 24. Juli, See.Rund.Gang beim Wellenklänge-Festival mit Autorin Jaqueline Scheiber zum Thema Vulnerability, 16.30 Uhr.